Belen Rodriguez in lacrime a Domenica In: Mara interrompe la trasmissione. La showgirl argentina si è commossa mentre parlava del suo passato e della sua famiglia

Belen Rodriguez è una delle showgirl argentine più amate qui in Italia. Ha conquistato tutti anni fa, il suo arrivo nel nostro Paese è stato una vera e propria rivoluzione e nessuno mai dopo di lei è riuscito a raggiungere la fama e la popolarità che ha conquistato lei con il suo nome, la sua incantevole bellezza e la sua simpatia. Negli anni ha imparato a farsi conoscere ed è cresciuta insieme a noi, l’abbiamo vista sposarsi, diventare mamma, separarsi e ora di nuovo prepararsi ad una nuova nascita. Intanto Mara Venier ha deciso di ospitarla a Domenica In.

Belen Rodriguez a Domenica In parla del suo passato e piange: “Scusate, sono incinta!”

Durante la trasmissione Belen ha avuto modo di parlare della sua gravidanza, di quanto sia felice di questo nuovo arrivo. E poi ha raccontato la sua vita, il suo passato, di quando ancora era in Argentina e prese la decisione difficile di partire e venire qui. Mara le ha domandato: “Davvero i tuoi nonni facevano finta di essere felici quando partivi e poi piangevano appena andavi via?“. Al ricordo, Belen è scoppiata in lacrime e si è giustificata con i telespettatori perché non riusciva più a parlare: “Scusate, sono incinta!”.

Mara avrebbe voluto abbracciarla ma non ha potuto per via del covid, così ha deciso di mandare la pubblicità e interrompere momentaneamente la trasmissione forse per poter stare qualche minuto da sola con lei e darle modo e tempo di riprendersi.