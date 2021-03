Cashback clamoroso: chi compie questa operazione viene squalificato

Una nuova misura in merito al Cashback è in arrivo. Sembrerebbe essere prevista l’esclusione per coloro che hanno compiuto determinate azioni.

Esclusione dal Cashback per sempre. Questa la nuova misura che sembrerebbe essere in arrivo. Il suo obiettivo contenere i casi di inganni volti a scalare la classifica del concorso in arrivo. Il Ministero dell’Economia sta vagliando le misure per contenere i “furbetti” del Cashback.

La stretta riguarderebbe infatti proprio coloro che hanno giocato sporco in questi mesi. Tra le criticità legate a questo sistema emergono infatti innumerevoli abusi realizzati tramite il frazionamento degli importi da pagare. Il loro obiettivo? Raggiungere i 50 movimenti previsti per conquistare il rimborso del 10% e conquistarsi posizioni sempre più alte nella classifica legata al Super Cashback

Cashback: provvedimenti per i “furbetti”

Al vaglio nuove misure relative alla normativa del procedimento per mettere un freno ai “furbetti“. Ovvero coloro che hanno fatto molte micro operazioni nello stesso posto. Secondo i dati questi sarebbero solo lo 0,2% sul totale di partecipanti.

Per quest’ultimi sembra essere in arrivo la revoca del rimborso e lo stop dell’applicazione Io. Bloccate le transazioni piccole. La prima sarebbe registrata per poi rimuovere le seguenti.

Chi ha quindi abusato di micro operazioni ora starebbe rischiando molto. In corso controlli da parte della società PagoPa. Pagamenti da pochi centesimi ravvicinati saranno messi sotto controllo. In programma misure per contenere questo fenomeno e mettere ko i furbetti. E’ proprio questo l’elemento più criticato.

Nonostante le complicazioni il programma sta riscontrando ottimi risultati. I pagamenti digitali sono in crescita. Si è registrato un’aumento degli aderenti. Se durante la sperimentazione erano 6 milioni, attualmente sono 8 milioni.

Dati che entusiasmano facendo sì che il programma continui fino alla scadenza prevista a giugno 2022. Bisogno aspettare le prossime settimane per scoprire i prossimi sviluppi.