Come pulire la lettiera del gatto: consigli e rimedi utili per fare un’ottima pulizia!

Ecco tutti i rimedi utili e i consigli su come pulire per bene la lettiera del fatto. Dritte e accorgimenti efficaci.

Se amate gli animali, e in particolare i gatti, avrete avuto modo di capire quanto sia importante l’igiene

della sua lettiera. Ci sono molti metodi per andare ad igienizzarla nel migliore dei modi. Tuttavia è bene che abbiate sempre a mente che il processo di igienizzazione, per essere efficace, deve essere ripetuto molto

spesso.

Tutto ciò è molto importante sia per la salute del vostro amico a quattro zampe, ma anche per voi

stessi e per i componenti della vostra famiglia.

Pulizia approfondita della lettiera: da dove cominciare?

La prima cosa che dovete ricordare quando pulite la lettiera del vostro gatto è l’organizzazione e la

protezione per voi stessi. Infatti, prima di iniziare qualsiasi manovra sulla lettiera, è buona norma andare ad

indossare i guanti e anche una mascherina per rendere questo processo più sicuro.

A questo punto potete passare alla pulizia vera e propria della lettiera. Bisogna ricordare che la lettiera

deve essere spaziosa in modo che il vostro gatto non abbia difficoltà ad espletare i suoi bisogni senza

andare ad intaccare le pareti o i bordi. I lati della lettiera dovrebbero essere arrotondati e antiaderenti in

modo da permettere alle feci di scivolare e di non fuoriuscire. Inoltre non bisogna mai far mancare circa 5

cm di sabbia per lettiera al vostro gatto in modo da proteggere il fondo.

Per una corretta pulizia non dovrete far altro che procurarvi una paletta, possibilmente in metallo e con dei

bordi arrotondati, in modo da arrivare in facilità sul fondo della vostra lettiera. Sono da preferire le palette

in metallo perché molto spesso le palette di plastica si deformano e non vanno a raggiungere il fondo della

lettiera.

Per completare la pulizia profonda, inclinate di circa 40 gradi la lettiera su un lato in

modo che la sabbia confluisca e, con essa, anche eventuali altri rifiuti rimasti. Una volta terminato questo passaggio, ricordatevi di pulire tutti i lati e le superfici anche esterne della lettiera, magari utilizzando delle salviettine imbevute di alcol.

Una volta effettuata questa pulizia che ci permette di eliminare i cattivi odori, potete passare allo

smaltimento. Infatti esistono speciali sistemi formati da sacchetti particolari che sono in grado di trattenere

gli odori.