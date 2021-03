Daniele Scardina a Verissimo racconta tutta la verità su Diletta Leotta

Daniele Scardina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha aperto il suo cuore raccontando la sua verità su Diletta Leotta

La puntata di sabato 27 marzo di Verissimo è stata, come sempre, ricca di emozioni. In particolare a colpire il pubblico di Silvia Toffanin è stato l’ospite in studio Daniele Scardina. Il pugile dal cuore tenero ha aperto la sua anima raccontando cose che riguardano il suo privato più nascosto. Davanti alle telecamere della fortunata trasmissione di Canale 5 infatti Daniele si è messo a nudo parlando non solo della sua carriera ma anche delle persone importanti della sua vita. Primo fra tutti quello con la madre con la quale il pugile ha un rapporto davvero molto intenso. Oltre ad un doveroso accenno sui suoi tantissimi successi sportivi conquistati sul ring del più nobile degli sport Scardina non si è di certo sottratto alle curiosità del pubblico e della conduttrice. In particolar modo le attenzioni della Toffanin si sono rivolte verso la relazione che il pugile ha avuto con la giornalista sportiva Diletta Leotta.

Le rivelazioni di Daniele Scardino a Verissimo su Diletta Leotta

Silvia Toffanin, sempre impeccabile padrona di casa di Verissimo, ha approfittato della presenza in studio di Daniele Scardina per fargli alcune domande sulla sua vita privata. In particolare si è mostrata molto interessata riguardo la situazione sentimentale del pugile. A Daniele ha infatti chiesto in modo molto diretto: “L’amore come va?“. Lo sportivo in realtà non è voluto scendere molto nei dettagli ma su questo ha preferito restare un po’ sul vago. Alla sua intervistatrice infatti si è limitato a dire che in questo momento tutta la sua attenzione è rivolta verso se stesso e la sua carriera. Un atteggiamento questo che attualmente riesce a procurargli molta felicità. La Toffanin ovviamente non ha perso l’occasione di rivolgergli una domanda anche sulla sua relazione con Diletta Leotta che in questo momento vive un’intensa storia d’amore con Can Yaman.

“Al momento non ci sentiamo più – ha confessato il pugile – ma le voglio molto bene e soprattutto la rispetto moltissimo“. Daniele ha rivelato di essere stato molto innamorato a suo tempo della conduttrice di Dazn e che spera che sia felice.