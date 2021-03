Domenica In, Katia Ricciarelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della situazione vaccino e del suo stato d’animo.

Katia Ricciarelli è un soprano e personaggio televisivo ed è apprezzatissima in tutto il mondo. Le sue performance hanno stupito nei maggiori teatri del mondo e il suo repertorio è stato decisamente vasto. Nella sua carriera non sono mancati episodi controversi: la nativa di Rovigo nel maggio 1986 alla Scala inveì contro gli spettatori che avevano fischiato la sua esibizione.

Katia ha 75 anni e dovrebbe aver già ricevuto il vaccino contro il Covid-19 nella sua regione, ossia il Veneto. Stando alle sue dichiarazioni in televisione, l’ex moglie di Pippo Baudo si sente completamente abbandonata e sta avendo una grande paura. Il virus, nel nostro paese (e in diverse parti del mondo) sta circolando con una velocità incredibile e sta stroncando le vite di innumerevoli persone.

Domenica In, le dichiarazioni di katia Ricciarelli

Dichiarazioni toccanti quelle di Katia Ricciarelli a Domenica In. La cantante è estremamente delusa dal momento che non ha ancora ricevuto la sua dose di vaccino. La 75enne ha espresso il suo parere in merito alla mancata convocazione della sua fascia d’età 70-79 anni nella Regione Veneto.

“Credevo che il Veneto fosse una regione all’avanguardia”, ha svelato la nativa di Rovigo. “Il mio medico mi ha detto di aspettare, ma quanto devo aspettare. Non esiste nemmeno una piattaforma, anche persone dello spettacolo che conosco di 90 anni mi hanno chiamato disperati“. Katia ha spiegato di essersi chiusa in una specie di lockdown anche per i sentimenti e ha rivelato il suo stato d’animo e la sua grande paura. “Mi sembra di essere abbandonata da tutti”, ha aggiunto.

Mara Venier, visibilmente toccata dalle parole della Ricciarelli, ha chiesto di chiamare al telefono dallo studio il presidente della Regione Veneto, Zaia.