Elenoire Casalegno bellissima in shorts baciata dal sole. Il sole del Vietnam è un vero toccasana, l’ex modella e conduttrice tv si gode un momento di relax anche con la connessione lenta ma c’è un particolare.

Elenoire Casalegno è bellissima, ex modella e conduttrice televisiva fa sempre breccia nei cuori dei suoi fan e su Instagram sono sempre tutti pronti a commentare ogni suo post.

Elenoire inizia la sua carriera nello show business in passerella come modella, dopo poco riesce ad approdare anche sul piccolo schermo grazie alla sua forte personalità. La conquista totale del mondo televisivo avviene nel 2000 quando l’ex modella inizia a condurre diversi programmi.

Comincia anche ad apparire come opinionista in diverse trasmissioni e come ospite. TRa il 2014 e 2016 è inviata del programma televisivo Mistero e sempre nel 2016 partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip.

Un particolare non sfugge ai follower più attenti, Elenoire viaggia con la mente

#casalegno #choosethebestfucktherest #viaggiconlamente” Elenoire Casalegno posta una foto su Instagram per augurare ai suoi follower una buona domenica delle palme, la conduttrice pubblica una sua foto in Vietnam e scrive: “Buona Domenica delle Palme. Scusatemi se non rispondo immediatamente, ma la connessione in Vietnam è lenta. 😂 P.S. @simonsh55 mi passeresti il cocktail? #elenoire

Un colpo al cuore per i più attenti alle normative anti contagio da covid-19, la bella conduttrice ha creato non poco scompiglio sul web.