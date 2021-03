La regina del Twerking mette in mostra il suo Lato B per rispondere alle provocazioni che insinuano si sia sottoposta a un intervento di chirurgia plastica.

L’ereditiera della famosa casa automobilistica italiana è diventata ormai un noto personaggio televisivo e non solo.

Cantante, modella, influencer, opinionista tv: tante sono le occupazioni di Elettra che oggi l’hanno resa nota al grande pubblico.

Dopo la sua partecipazione come giudice a The Voice Italia, ha mostrato a tutti la sua genuinità e simpatia che la contraddistingue.

Oggi è una delle opinioniste dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Uscita adesso dall’incubo covid, l’influencer da 6,6 milioni di followers è spesso stata al centro di critiche per quanto riguarda il suo lato B.

La foto di Elettra che mette in chiaro come stanno le cose

Ebbene sì, uno dei fondoschiena più belli d’Italia è accusato di non essere del tutto naturale. Infatti sono molte le voci riguardo una presunta operazione di chirurgia plastica che l’abbia reso così com’è oggi.

Elettra non ci sta a queste provocazioni e risponde con una fotografia che mette a tacere tutti.

“Im a nasty girl fantasticc ette culo es naaatturall no plastik“, scrive nella didascalia del suo scatto con la solita ironia per chiarire una volta per tutte che il suo lato B è naturale.

Stando alle parole di Elettra dunque si tratta solo di tanto allenamento ma soprattutto di un grande dono di natura.