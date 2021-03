Gli allenamenti in palestra della showgirl Elisabetta Gregoraci sono una spettacolo vietato ai deboli di cuore. Ecco gli scatti.

La sensazionale showgirl di origini calabresi nonché ex coinquilina della casa del “Grande Fratello Vip 2020”, Elisabetta Gregoraci, è intenta come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo a trovare un modo alternativo per trascorrere le giornate. Attualmente costrette dalle restrizioni vigenti ma nella maniera più sana possibile. Ed è proprio nella serata di ieri che la bellissima soubrette ha deciso di documentare per l’occasione la sua iniziativa sul suo profilo Instagram. Una completa serie di allenamenti in palestra, per poi esordire soltanto verso la fine con una divertente confessione.

Leggi anche —>>> Elisabetta Gregoraci, la FOTO scatena i commenti: “Sei bellissima anche se…”

Elisabetta Gregoraci: gli “spettacolari” allenamenti in palestra, poi la buffa rivelazione

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci, impossibile non commuoversi al ricordo della mamma – FOTO

Con la prima storia condivisa da Elisabetta nello scorso pomeriggio si inizia con una semplice passeggiata su tapis roulant dalla durata di venti minuti, così da riscaldarsi e procedere in seguito con un nuovo sketch atletico. Nel frattempo però la showgirl non manca di sorridere ed ammiccare costantemente in direzione dei suoi follower. Saranno davvero convinti che tutto stia procedendo nella maniera corretta?

A seguire Elisabetta sfoggerà tutta la sua destrezza avendo a che fare con “un po’ di addominali” di diverso genere. Gli allenamenti sorprendenti termineranno poi con un magistrale scatto. In cui Elisabetta, continuando a vestire in pantaloncini e scarpe da ginnastica rosa, si mostrerà davanti allo specchio immortalando stavolta la “vittoriosa” conclusione della sua giornata. Eppure sembra che restino ancora alcuni dubbi a proposito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ad attenderla nella sua dimora, oltre al suo adorabile Nathan Flaco, ci sarà una deliziosa cenetta altrettanto salutare. Ma prima che ciò possa avvenire Elisabetta ammetterà scherzosamente la triste realtà dei fatti: “finito 40 minuti totali… Alla fine per farvi i video mi sono allenata malissimo!“