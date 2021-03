L’Eredità, continua la gara di solidarietà guidata da Flavio Insinna

L’Eredità, il fortunato quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna non smette di regalare emozioni e gioia

Anche nella domenica delle Palme il più amato quiz show della tv italiana condotto da Flavio Insinna non si ferma. In ballo in effetti c’è troppo per permettersi di saltare anche solo una sera. Già in settimana l’evento di martedì 23 marzo trasmesso dalla Rai dedicato a Dante Alighieri con Roberto Benigni che ha recitato un canto della Divina Commedia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aveva imposto uno stop al programma.

La fortunata trasmissione nelle puntate che precedono la Pasqua si è prefissato un nobile obiettivo ovvero quello di raccogliere quanti più fondi possibili da destinare alle opere di beneficenza compiute dalla Comunità di Sant’Egidio. Per farlo Flavio Insinna e l’organizzazione di viale Mazzini ha pensato bene di chiamare in campo dei concorrenti d’eccezione. A scendere nell’arena de “L’Eredità” infatti i campioni che, a colpi di risposte esatte e monte premi vinti, sono riusciti a scrivere un pezzo di storia del programma.

Per la prima settimana della trasmissione guidata dal conduttore Flavio Insinna sono stati richiamati Roberta, Carlo, Vanessa, l’ingegnere Marco che ha già contribuito alla raccolta fondi vincendo 30 mila euro, Giuseppe, Raffaella, Claudio. Questa di stasera sarà però per loro l’ultima partecipazione a “L’Eredità“. È previsto infatti un cambio di concorrenti per la prossima settimana e sono in tanti ad attendere il ritorno di quello che è diventato uno dei campioni più amati del programma.

Ovviamente si parla di Massimo Cannoletta che, smessi i panni di partecipante al famoso quiz show, è diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Da quando ha infatti detto addio al programma è diventato un ospite fisso di diverse trasmissioni Rai facendosi apprezzare dal pubblico oltre che per la bravura anche per la sua simpatia.

La nuova avvincente puntata de “L’Eredità” condotta da Flavio Insinna

Ultima puntata quindi per i “vecchi” campioni che hanno tutti voglia di rendersi protagonisti e dare soprattutto il proprio contributo alla raccolta fondi per la Comunità di Sant’Egidio. La sfida, come al solito, è sempre molto accesa e probabilmente proprio perché questa puntata della domenica è l’ultima possibilità per fare del bene le vecchie glorie de “L’Eredità” si mostrano più agguerriti che mai.

La lotta infatti si gioca sempre sul filo del rasoio a suon di risposta esatte date più che altro combattendo contro il ticchettio del tempo che scorre. Le belle professoresse Sara e Virginia mettono a dura prova i concorrenti nel gioco del “Parolone” con il termine “falloppona” che si rivela essere un “millantatore“. Allo stesso modo il termine “rosta” crea non poche difficoltà ai campioni che hanno bisogno di un po’ di tempo prima di capire che si tratta di un “ventaglio“. Al mitico “Triello” quindi, passaggio fondamentale per raggiungere il tavolo della “Ghigliottina“, si sfideranno le vecchie glorie Roberta, Carlo e Marco. I tre si presentano alla sfida rispettivamente con 10, 20 e 40 mila euro. i campioni sembrano non avere nessuna intenzione di mollare di un solo centimetro e continuano a rincorrere ad ogni domanda la risposta esatta cercando di individuarla fra le quattro disponibili. Proprio com’è stata nella puntata precedente il campione Carlo, grazie ad un “imprevisto” da 20 mila euro riesce a balzare al comando dei tre concorrenti per avvicinarsi al tavolo finale. Il primo passo, con 90 mila euro in tasca, tocca proprio a Carlo che però non si riesce ad individuare la risposta corretta e lo stesso capita anche per Marco. Il gruzzoletto dei due campioni quindi arriva direttamente nelle casse di Roberta che si presenta all’ultimo ostacolo prima della “Ghigliottina” con 210 mila euro. La musicista, dimostrando le sue conoscenze e con un pizzico di fortuna che non guasta mai, non sbaglia la domanda legata al compositore Richard Strauss. Con un gruzzoletto davvero di tutto rispetto quindi è proprio Roberta a conquistare l’onore e l’onére di sedersi al tavolo della “Ghigliottina” per portare quanti più fondi possibili alla Comunità di Sant’Egidio. La campionessa della domenica delle Palme dovrà individuare una parola che riesca ad accomunare strada, figura, teatro, con me e pioggia. Riuscendo a dimezzare soltanto due volte Roberta riesce a concorrere per la bellezza di 52.500 euro. Una cifra decisamente importante con cui tanto si potrebbe fare, specialmente se si considera che andrebbero ad aggiungersi ai 30 mila euro conquistati qualche puntata fa da Marco.

Roberta ha deciso di usare interamente il minuto a disposizione per riflettere e cercare la parola giusta che riesca ad unire le cinque uscite dalla “Ghigliottina“. La campionessa ha scritto nel suo cartoncino la parola “quinta“. Per giustificarla ha cercato di spiegare il filo logico che ha rincorso ma in realtà la connessione è un po’ troppo forzata.

Infatti, purtroppo per lo scopo benefico, non è quella giusta che è invece “danza“. Niente da fare quindi neppure stasera ma a “L’Eredità” e ai campioni di Flavio Insinna restano altre puntate che ci saranno la prossima settimana per cercare di portare fondi nelle casse della Comunità di Sant’Egidio.