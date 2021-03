Federica Pellegrini, in primo piano la parte più bella: posteriore epocale – FOTO

Federica Pellegrini lascia a bocca aperta i suoi fan grazie ad una foto in cui si mostra in quello che è davvero il suo habitat naturale

Altro che sirenetta, Federica Pellegrini è l’unica vera regina delle acque e lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ne è la dimostrazione. Nonostante sia domenica infatti l’orgoglio del nuoto italiano sembra davvero non riuscire a stare lontana da quello che è il suo vero habitat naturale. Federica ha infatti condiviso sui social uno scatto in cui si mostra di spalle su un trampolino in piscina. La nuotatrice sembra essere proprio sul punto di buttarsi in acqua per iniziare il suo allenamento con i muscoli pronti allo sforzo. I suoi fan hanno così avuto la fortuna di poter ammirare il suo invidiabile fisico atletico teso e in procinto di lasciarsi avvolgere dalle carezze della piscina. Facendosi inoltre riprendere di spalle, oltre ad una visuale perfetta dei suoi muscoli da nuotatrice, la Pellegrini ha mostrato anche la bellezza del suo lato B. Una visione degna di una luccicante medaglia d’oro.

Federica Pellegrini, vince dentro e fuori dall’acqua

Fra gli obiettivi dichiarati di Federica Pellegrini c’è indubbiamente quello di portare in alto i colori dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. I giochi si sarebbero dovuti tenere lo scorso anno ma a causa della pandemia da Covid hanno dovuto subire uno slittamento. Un problema reale vissuto da molti sportivi, alcuni dei quali hanno dovuto rinunciare ai propri sogni di gloria a causa dell’età. Non è però certamente questo il caso di Federica Pellegrini che nelle vasche nipponiche cercherà di conquistare la sua terza medaglia olimpica dopo l‘argento ad Atene nel 2004 e l’oro a Pechino nel 2008 entrambi nei 200 metri.

Intanto, oltra alla sua attività da sportiva la bella Federica non smette anche di dedicarsi alla carriera che si sta costruendo nel mondo dello spettacolo. Sempre di più volto noto di diverse pubblicità da un po’ di tempo è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione, in veste di giudice, ad Italia’s Got Talent in cui si è fatta notare per simpatia e bellezza.