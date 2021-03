Ferragnez, Leo sbotta contro la sorellina Vittoria: il VIDEO è già virale! Il primogenito comincia a nutrire un po’ di gelosia verso la nuova arrivata, nonostante i tentativi di Chiara e Federico

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa dopo qualche giorno in clinica ma stavolta in tre: sono tornati dal loro piccolo Leone con una nuova arrivata in famiglia: Vittoria Lucia Ferragni. I Ferragnez ce l’hanno messa tutta in questi mesi per preparare Leone a questo nuovo arrivo, ma ovviamente era troppo piccolo per capire quanto la sua vita sarebbe cambiata nel giro di poco e per sempre. E ora che sta realizzando lentamente che la piccola Vittoria rimarrà davvero con loro e non andrà via a momenti, comincia a nutrire i primi sentimenti di gelosia.

Ferragnez, primi problemi tra Leone e Vittoria

Vi prego Leo scazzatissimo dopo solo una settimana ahahah pic.twitter.com/5di1d91J7B — Val✨ (@thatvals) March 28, 2021

Chiara e Federico sono tornati dall’ospedale con un regalo per il loro primogenito, dicendo che a farglielo è stata proprio la sua sorellina. Ciò non è servito a fargli stare simpatica la piccola, considerati gli ultimi avvenimenti. Infatti Leone, oltre ad aver cominciato ad ignorare l’esistenza della piccola, è stato immortalato in un video da suo padre dove gli viene chiesto di dare un bacio alla sorellina e lui sbotta arrabbiato dicendo di averlo già fatto, prima di allontanarsi. Il video nel giro di pochissimi minuti è diventato virale sul web.

I fans della coppia avevano cominciato a notare questi suoi primi sentimenti di gelosia per la piccola, com’è normale che sia, e anche Chiara e Federico hanno notato questo atteggiamento da parte del loro bambino e ci stanno scherzando su.