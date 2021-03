Francesca Cipriani, complicazioni durante intervento: grosso rischio

Francesca Cipriani si è sottoposta a un’ennesimo intervento chirurgico. Qualcosa è andato storto. Complicazioni preoccupanti.

Un’altra operazione chirurgica per Francesca Cipriani. Ad annunciarlo la stessa showgirl direttamente dagli studi di Barbara D’Urso lo scorso mese. Il suo obiettivo rimuovere i kg accumulati durante il lockdown ed essere sempre più simile a Kim Kardashan. Neanche un’operazione passata finita male l’ha fermata. Si trattava dell’inserimento delle protesi ai glutei che le scatenò un’infezione.

Ma la showgirl decisa come non mai si è sottoposta a un ritocco riguardante vita e fianchi. La bionda de “La Pupa e il secchione” ha raccontato ai fan tramite i social gli step dell’operazione di liposcultura.

Tuttavia sembrerebbe che qualcosa non sia andato per il verso giusto e che sia sorta una complicazione. Un occhio sarebbe infatti stato a rischio di setticemia. Si tratta di una disfunzione d’organo creatasi per via di una risposta a un’infezione. A raccontarlo è stato il giornalista Roberto Alessi. Quest’ultimo ha poi commentato preoccupato la smania di rifarsi e l’esistenza di medici disponibili a realizzare questi interventi.

Francesca Cipriani continui ritocchi estetici: disformia per la showgirl

Nell’ultimo periodo l’ex vincitrice de “La Pupa e il secchione” aveva espresso il desiderio di contenere la sua ossessione per la chirurgia estetica. Tuttavia i suoi ritocchi in questi mesi non si erano arenati. Tra interventi al seno, al viso, a fine anno era ricorsa al needling. Si tratta di un metodo volto a ringiovanire l’epidermide. Inoltre aveva anche intrapreso un’operazione ai glutei.

A fronte di queste costanti operazioni, si è diffusa la preoccupazione che la showgirl soffra di disformismo. Si tratta di un disturbo psicologico in base al quale i soggetti percepiscono imperfezioni del proprio aspetto inesistenti o minime. La loro reazione è quella di rimuoverle mettendo in atto qualsiasi soluzione tra cui correre dal chirurgo.

La Cipriani questa sera sarà tra gli ospiti di Live – Non è la D’Urso. Ai microfoni di Barbara rivelerà cosa è accaduto durante l’ultimo intervento probabilmente spiegando la complicazione post operazione. Intanto sui social sul suo profilo costanti scatti conquistano i fan che la supportano con affetto.