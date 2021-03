Francesco Renga consiglia la figlia Jolanda. Interviene Ambra e…

Dopo Sanremo il cantante Francesco Renga è alle prese con Jolanda ed i suoi consigli riguardevoli: ecco la risposta di Ambra Angiolini.

In seguito alla presentazione del suo ultimo brano “Quando trovo te”, tenutasi soltanto a distanza di poche settimane sul palco dell’Ariston, il cantante Francesco Renga sembra essersi dato anima e corpo alla leggerezza. Una deduzione, quest’ultima, che appare unanimemente condivisa dai fan del cantante, specialmente in merito alla sua ultima apparizione in un baldanzoso video realizzato per mano della stessa figlia, Jolanda Renga. A seguire anche la mamma di Jolanda, Ambra Angiolini, avrà da ridire in proposito, rispondendo alla loro goliardia tra i commenti. Scopriamo adesso i contenuti dei tre personaggi pubblicati sulla homepage di Instagram nello scorso pomeriggio.

Leggi anche —>>> Sanremo 2021, chi è Francesco Renga: tutto sul cantante di “Quando trovo te”

Francesco Renga saltella su consiglio per Jolanda, poi interviene Ambra…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Potrebbe interessarti anche —>>> Ambra Angiolini si racconta: la diretta testimonianza sulla bulimia

Mentre le luci sul paesaggio in controluce alludono all’ora del tramonto, Francesco decide di seguire il consiglio della figlia diciassettenne Jolanda e dunque di cimentarsi in una performance assai divertente. “Mia figlia mi ha obbligato a postare questa cosa… dice che faccio sempre le stesse foto, e che voi volete vedermi anche così, vestito da scemo mentre saltello come un pirla uscendo di casa per andare a fare una camminata…Sarà vero?!? Ditemi voi! 😖“, è questa la premessa del cantante che punta, assecondando l’idea della teenager, ad approfittare di una piccola rivoluzione quotidiana.

“Contenta adesso?!“, chiederà infine il papà a Jolanda e a quanto pare, nonostante lo scherno verso la sua precedente riluttanza, sembrerebbe felice dell’insolito risultato raggiunto. Ma a rispondere al suo posto alla domanda di Francesco questa volta ci penserà Ambra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

L’intervento dell’ex fiamma e meravigliosa attrice romana, Ambra Angiolini, giungerà orgogliosamente sardonico: “Per te Miss Italia continua“, accompagnando la frase con un un complice sorriso. Chissà che la prossima volta non possa essere proprio Ambra a seguire un consiglio di Leonardo, il secondo figlio nato dalla loro passata storia d’amore.