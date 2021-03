Furto da sei zeri per una pop star internazionale: derubata di borse e vestiti

Beyoncé è stata derubata nei suoi magazzini di Los Angeles, i ladri le hanno sottratto beni per un valore totale di circa un milione di dollari

Si tratta di una delle regine del pop internazionale che solo due settimane fa alla 63esima edizione dei Grammy Awards ha vinto quattro premi che l’hanno proiettata a pieno titolo come la donna che nella storia della competizione musicale ha vinto più statuette, ben 28.

Beyoncé da alcuni giorni però è al centro della cronaca oltre oceano non per i suoi successi discografici, ma bensì per un furto subito dal valore complessivo di un milione di dollari. I ladri sono entrati per ben due volte di fila nei magazzini di sua proprietà a Los Angeles, rubando abiti e borse firmate dal valore inestimabile.

L’agenzia di stampa Tmz fa sapere che i depositi colpiti sono quelli presi in affitto dalla cantante alla Parkwood Entertainment, la compagnia di produzione istituita proprio da lei.

Non solo Beyoncé nel mirino dei ladri, anche Miley Cyrus e Johnny Depp

Le indagini sono in corso ma le telecamere di videosorveglianza non hanno mostrato nulla di anomalo, a dimostrazione del fatto che si trattava di una squadra di esperti del settore. Per il momento non esiste alcuna pista e non è ancora stato arrestato nessuno neppure per sospetto di violazione dell’area.

Beyoncé però non sembra l’unica star ad aver subito furti nell’ultimo periodo. Qualche settimana fa la stessa sorte è accaduta anche a Miley Cyrus che si è vista letteralmente saccheggiare un deposito merce, mentre è andata peggio a Johnny Depp: un uomo sarebbe entrato nella sua abitazione senza permesso e la polizia lo avrebbe ritrovato mentre si faceva una doccia in uno dei bagni dell’attore.