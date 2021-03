Gianni Morandi scopre le dita: ecco le condizioni dopo l’incidente

Finalmente l’ “eterno ragazzo” pubblica un post dove mostra ai suoi followers le sue condizione e fa un gesto di pace.

Gianni Morandi è stato vittima di un incidente oltre due settimane fa. Mentre stava bruciando delle sterpaglie nella sua casa in campagna è caduto sul fuoco vivo riportando gravi ustioni.

Le condizioni sono state subito considerate preoccupanti e il cantante è stato trasportato al Centro Ustioni Bufalini di Cesena.

All’inizio i medici non si sono sbilanciati sul fatto che il cantante avrebbe potuto riprendere la mobilità e l’articolazione alle mani che sono risultate la parte più colpita in seguito all’incidente.

Tuttavia sui social Gianni si è mostrato fin da subito sorridente e ottimista e appena le sue condizioni sono risultate essere fuori pericolo ha condiviso sui social un video dove cantava: “Sono un ragazzo fortunato“, celebre brano del collega di Jovanotti, a dimostrazione che poteva andargli peggio di com’è andata.

La foto di Morandi che rassicura i fans

Nonostante ciò ancora porta le fasciature sulle mani dopo 17 giorni e oggi per la prima volta ha pubblicato uno scatto dove alcune dita sono scoperte e tiene in mano un ramoscello di pace nella giornata delle palme.

Questo rassicura i followers che almeno con una mano ha sicuramente recuperato la mobilità totale.

Inoltre il cantante di Monghidoro è stato anche al centro di alcune polemiche in questi giorni scatenate sui social. Infatti aveva pubblicato un post dove la moglie Anna lo aiutava a mangiare, quest’immagine voleva essere un simbolo dell’amore che li lega senza pensare però che le altre persone, in questo difficile periodo di pandemia, non sono così privilegiate e non possono ricevere le visite e l’assistenza dei loro cari.

Che questa foto con un ramoscello di ulivo, simbolo di pace, sia un modo in cui Gianni Morandi vuole scusarsi con i suoi followers per la poca delicatezza del suo gesto?