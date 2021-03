Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: brutte notizie per la coppia. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e hanno conquistato tutti con il loro amore, o… quasi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono senza dubbio la coppia del momento. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, quando lei ha deciso di prenderne parte durante la seconda parte del programma. Lui era impegnato in una specie di frequentazione con Elisabetta Gregoraci che non ha dato i frutti sperati, motivo per cui lui ha deciso di cercare la felicità altrove insieme a lei.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “La mia famiglia non è entusiasta del nostro fidanzamento”

Giulia e Pierpaolo nella casa più spiata d’Italia hanno cominciato la loro relazione che sta proseguendo fuori a gonfie vele. Però, proprio come nella casa questa cosa era diventata giorno dopo giorno sempre più palese, la famiglia di Pierpaolo purtroppo non è molto felice del fatto che il figlio stia con l’influencer e durante il suo percorso lo hanno dimostrato in tutti i modi. Lo ha rivelato Pierpaolo a Biccy: “La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia, ma non c’è grande entusiasmo per questo fidanzamento. Questo mi dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Purtroppo queste presentazioni non ci sono ancora state per via del covid, ma appena la situazione si sbloccherà Pierpaolo avrà finalmente modo di presentare la sua amata alla famiglia e far sì che se ne innamorino proprio come n’è innamorato lui.