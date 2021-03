“Ha votato l’ormone” e Maria De Filippi resta di sasso – VIDEO

La conduttrice Maria De Filippi resta di sasso in studio dopo la frase pronunciata in diretta: il video diventa virale.

Durante il serale di ieri sera, sabato 27 marzo, nello studio di “Amici di Maria De Filippi” la sua storica conduttrice è stata protagonista di una trovata comica davvero irresistibile. Il punto della questione resta però la serietà nascosta da parte dell’autrice di tale gag. Ma, prima di scoprire ogni dettaglio sulla questione, durante la puntata vi sono state molte novità.

I fan, in seguito alla discussa esibizione in foulard giallo di SanGiovanni, hanno generato una vera e propria bufera di emozioni sui social, ed a placare gli animi pare invece che ci abbia pensato il sorprendete insegnante Rudy Zerbi punzecchiando la cantante Arisa sul “feeling” segreto che scorrerebbe tra i due. A lasciare definitivamente la trasmissione fra le lacrime di molti saranno infine Ibla e Leonardo.

Maria De Filippi e la reazione di pietra dopo: “ha votato l’ormone”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Dopo una delle tante esibizioni che hanno avuto luogo nel corso della puntata, ad aggiudicarsi un posto d’onore nell’archivio dei ricordi migliori, e sicuramente più esilaranti dei serali di quest’anno, si appresterà in questa circostanza ad attirare l’attenzione la vittoria della squadra capitanata dalla stessa Arisa.

Il video con le due protagoniste: Maria affiancata dalla inevitabilmente polemica insegnante di danza, Alessandra Celentano, diventa in men che non si dica virale sui social, apparendo perfino nella pagina, contente gli sketch più divertenti andati in onda sul piccolo schermo e dedicata al “Trash Italiano”, sulla piattaforma Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Dopo il trionfo del team di Arisa la Celentano si appresta a dire la sua non riuscendosi a trattenere fra una risata e l’altra. “Ha votato l’ormone“, sentenzierà Alessandra. Ma la reazione di Maria sarà di scherno assoluto. Seppur riesca grazie alla sua decennale esperienza da conduttrice a mantenere un contegno e sdrammatizzando repentinamente con un perentorio: “Ma dai…“.