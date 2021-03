Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 marzo: la proposta di Gabriella

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 marzo: Gabriella è sempre più popolare per via della sua nuova collezione. La stilista fa una proposta a Maria.

L’abito British di Gabriella ha suscitato molto scalpore, ma adesso la stilista è sulla cresta dell’onda. La sua collezione è stata approvata e sta riscuotendo davvero molto successo. Vittorio è felice, anche se la lontananza da Marta inizia a farsi sentire. Non sa che la ragazza nasconde un segreto: tra lei e Dante Romagnoli c’è stata una storia a New York. Peccato che adesso sia Fiorenza Gramini che Adelaide ne siano a conoscenza e la prima non è certo una abituata a tenere la bocca chiusa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 marzo: Giuseppe ha bisogno di un prestito

Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella avrà un’idea per condividere il successo della nuova collezione con le colleghe. In uno slancio di entusiasmo, la stilista proporrà a Maria di unirsi a lei per un’intervista. Nel frattempo Giuseppe Amato sarà intenzionato ad entrare in un losco affare che potrebbe fruttargli un sacco di soldi. L’uomo avrà tuttavia bisogno di un prestito e si ritroverà a chiederlo al figlio Salvatore con il quale non scorre buon sangue.

Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che Vittorio, all’oscuro di tutto ciò che riguarda il tradimento di Marta, si legherà sempre di più ai suoi nipoti, che ormai sente come secondi figli. Adelaide, invece, deciderà di andare alla radice del problema e di affrontare Dante Romagnoli in persona.