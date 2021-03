Libero ha rivelato quanto guadagnano i naufraghi e il cast dell’Isola dei famosi. Ma Elettra Lamborghini si infuria e sbotta su Twitter: “Solo ca***te!”

Tutti prima o poi ci siamo chiesti quanto guadagnino concorrenti ed opinionisti dell’Isola dei Famosi. Il reality di Mediaset è da anni una colonna portante del palinsesto, e non si bada a spese per la buona riuscita dello show. Il quotidiano Libero è riuscito a scoprire le cifre esatte del cachet di ogni singolo membro dell’edizione 2021. Cifre che sono state rese note e che fanno già discutere.

Si tratterebbe di una vera e propria classifica, basata sulla popolarità e sul ruolo rivestito dai personaggi. Non stupisce quindi che gli stipendi più corposi siano quelli della conduttrice Ilary Blasi, che guadagna 50mila euro a puntata, mentre sia l’inviato Massimiliano Rosolino, sia l’opinionista e neo vincitore del GfVip Tommaso Zorzi ne percepiscono 30mil; diecimila euro in meno per Iva Zanicchi. Ma parlando di denaro, le sorprese (e le polemiche) non mancano.

Svelati i cachet dell’Isola, Elettra Lamborghini replica: “Solo ca***te”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Tra i naufraghi, la più pagata sarebbe Elisa Isoardi: 15mila euro per ogni settimana trascorsa in Honduras. 12mila per Daniela Martani e il visconte Ferdinando Guglielmotti. La maggioranza dei naufraghi – fra cui Vera Gemma, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi – dovrebbero “accontentarsi” di 7mila euro a puntata. Secondo un’altra indiscrezione di Libero ci sarebbe poi un concorrente che intascherebbe solo tremila euro a puntata, ma la sua identità è rimasta per ora ignota.

L’unica che ha commentato pubblicamente la divulgazione dei cachet dell’Isola è stata Elettra Lamborghini. Nella sua veste di opinionista, la cantante guadagnerebbe la bellezza di 25mila euro ad apparizione. Ma la twerking queen ha rigettato questa ricostruzione e sui social ha respinto quelle che lei sostiene essere solo pettegolezzi infondati.

Elettra Lamborghini ha usato Twitter per smentire tutto. Ripostando un articolo che riprendeva la questione stipendi, la cantante ha commentato furiosa: “Tutte ca****e! Tutte ca****e!”.