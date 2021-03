La Casa di Carta 5. La data di uscita dell’ultima e definitiva stagione della popolare serie spagnola targata Netflix è stata posticipata. Cosa è successo

L’ultima stagione de La Casa di Carta sarà quella decisiva. Dobbiamo metterci l’anima in pace e iniziare a prepararci all’addio definitivo all’astuto Professore e alla sua banda di criminali dal cuore d’oro. Siamo sicuri, però, che il commiato non sarà privo di colpi di scena ed episodi che ci faranno balzare sui nostri divani.

La Casa di Carta è la serie tv spagnola più amata di tutti i tempi. Ci ha abituati a ritmi frenetici, plot sconvolgenti e flashback rivelatori grazie ai quali siamo stati tenuti incollati agli schermi nei passati quattro capitoli. Le riprese dell’ ultimo atto sono iniziate ad agosto 2020, in ritardo rispetto ai programmi a causa della pandemia da Coronavirus.

La quarta stagione uscì nell’aprile del 2020, tenendoci compagnia nelle fasi iniziali della prima quarantena. Stava per partire il conto alla rovescia della quinta ma qualcosa è andato storto. Cosa è successo?

La Casa di Carta 5: Netflix blocca tutto

I profili social di Netflix avevano reso pubblica nel gennaio scorso uno scatto che ritraeva gli attori Alvaro Morte e Pedro Alonso (rispettivamente gli interpreti de Il Professore e Berlino) con questa didascalia di accompagnamento: “Questa foto di Alvaro Morte e Pedro Alonso sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La casa di carta”. Rumors provenienti dalla Spagna avevano dato per certo il giorno di uscita dell’ultima e attesa stagione: il 7 aprile 2021. Il conto alla rovescia era già iniziato.

Cambio di programma, così non è. I fan dovranno attendere ancora un po’. Gli ultimi 10 episodi vedranno la luce effettivamente nell’arco dell’anno in corso ma i tempi non saranno brevi. Le riviste di settore e fonti internazionali hanno dato come papabile un nuovo appuntamento, cioè 30 aprile 2021. Non c’è da mettere le mani sul fuoco; altri vociferano che si debba aspettare addirittura l’estate.

Che sia un gioco di marketing per mantenere alto l’ hype? Quello che si sa al momento è che i protagonisti sono stati avvistati sul set di due città europee. Una è Madrid, l’altra Copenhagen. Scopriremo sicuramente di più sull’identità dell’ ispettrice Alicia Sierra. Chi pensa sia la moglie di Berlino, chi la sorella di quest’ultimo e del Professore. Sapremo anche di chi è il figlio che porta in grembo.

Assisteremo alla vendetta per la morte di Nairobi? Che ruolo avrà Arturito, padre biologico di Cincinnati, figlio di Stoccolma e Denver? Non ci resta che aspettare facendo un binge watching delle passate stagioni. Chissà, forse però, Alex Pina, l’autore dell’opera, potrebbe sorprenderci con una serie spin off su uno dei protagonisti.