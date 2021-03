Lady D, lettera misteriosa venduta all’asta: scoperto come chiamava la Regina

Venduta all’asta una lettera di Lady Diana, per una cifra di 8.700 sterline: in essa, la Spencer si riferiva alla Regina Elisabetta chiamandola “The boss”

Venduta all’asta una lettera scritta da Lady Diana Spencer, consorte di Carlo, principe del Galles, negli anni tra il 1981 e il 1996. Risalente al 10 ottobre 1995, la lettera fa parte di un corpus di scritti che si inquadrano fra il 1990 e il 1997: un periodo per nulla facile per la futura regina, che stava attraversando la separazione da Carlo e i rumors che, a ridosso di questa, si abbatterono sulla Corona inglese.

Le lettere, 36 in tutto, sono state messe all’asta per un valore complessivo pari a 82.000 sterline. Il destinatario era Roger Bramble, amico di famiglia della Spencer, che le fu accanto nei momenti più difficili della sua vita. Il ricavato dell’evento verrà interamente donato alle associazioni che la principessa e lo stesso Bramble sostenevano.

LEGGI ANCHE —> Lady Diana, la commovente lettera della nipote Charlotte alla sua nonna

Lady D, la lettera venduta all’asta: scoperto come chiamava la Regina

LEGGI ANCHE —> Harry sulla morte di Diana: “Ha lasciato un vuoto”. Lo ricorda in un libro

Nella lettera in questione, venduta all’asta per un valore di 8.700 sterline, Lady D si scusa con il suo interlocutore per averlo fatto tardare ad un appuntamento con la Regina. Queste, nello specifico, le parole con cui la principessa si rivolgeva alla sovrana d’Inghilterra: “Spero che tu sia riuscito ad arrivare all’Abbazia di Westminster prima del Boss. In caso contrario, spero tu abbia detto che era colpa mia!“.

Elisabetta II viene dipinta come “The Boss“, con un tono scherzoso e sicuramente privo di qualsiasi tipo di velata allusione. Mimi Connell Lay, rappresentante della casa d’aste, ha commentato in questi termini lo svolgimento dell’iniziativa: “Uno degli offerenti più forti che ha acquistato alcune lettere è un britannico, ma abbiamo ricevuto molte offerte dagli USA“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le 36 lettere rappresentano uno spaccato sulla vita della principessa più amata al mondo. Senza dubbio, leggendo le sue parole, si potranno cogliere numerosi, inediti dettagli su Lady D, scomparsa prematuramente nell’agosto del 1997.