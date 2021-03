Lady Gaga compie 35 anni. Oltre alla fama, traumi e abusi

Lady Gaga compie oggi 35 anni. L’artista ha alle spalle un passato difficile. In particolare un episodio l’ha segnata nel profondo.

Sono 35 gli anni compiuti oggi da Lady Gaga. Una star icona indiscussa del pop il cui successo è diventato negli anni planetario. Una diva a tutto tondo che non solo ha debuttato nella musica ma anche nel cinema. Sono i suoi look eccentrici, la sua personalità irriverente, la sua voce profonda e il suo carisma ad aver conquistato il pubblico dagli inizi del 2000.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, si è distinta per le sue performance camaleontiche e il suo talento. Svariate le pellicole in cui ha recitato. In questi giorni si trova in Italia sul set del film dedicato a Gucci.

Lady Gaga passato burrascoso: tra bullismo e abusi

Ma per la Gaga non è stato tutto sempre rose e fiori. Nel corso della sua vita innumerevoli i momenti difficili vissuti. Durante un’intervista a Oprah Winfrey la popstar ha rivelato un traumatico episodio vissuto a 19 anni.

La cantante è stata vittima di violenze. Un produttore musicale l’avrebbe aggredita. Il tutto è accaduto poco dopo il suo debutto musicale. Un’episodio che le ha comportato pesanti ripercussioni psicologiche tra cui la sindrome post traumatica da stress. Già in passato durante un’ospitata nella trasmissione di Edward Stern aveva raccontato della vicenda. Il brano “Swine” allude proprio a questo episodio. Secondo la cantante la sua fibromialgia sarebbe proprio insorta a causa degli abusi. La malattia che le ha comportato dolori fisici e affaticamento talmente forti da portarla ad annullare svariati tour. La Gaga ha poi rivelato in altre interviste di soffrire di ansia e depressione.

Classe 1986, nata da padre di origini italiane, fin da piccolissima amava la musica. A soli 4 anni suonava il pianoforte. Durante l’adolescenza ha vissuto diverse problematiche. Timida e dal carattere particolare, è stata soggetta a bullismo.

Poi i tentativi di emergere sulla scena musicale. Il fidanzato dell’epoca non credeva tuttavia in lei smontando il suo sogno di diventare una cantante famosa.

Lady Germanotta non si è mai data per vinta, convinta che sarebbe riuscita a emergere. Il suo mantra quotidiano: “La musica è la mia vita”. Poi l’incredibile successo che le ha permesso di prendersi una bella rivincita contro l’ex.