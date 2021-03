Maria Elena Boschi spiazza la confessione: “l’ho denunciato” per stalking

La deputata Maria Elena Boschi si arrende in diretta spiazzando il pubblico con la sua confessione: “l’ho denunciato” per stalking.

La deputata attualmente in carica al Governo ed ex Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, è stata ospitata nella giornata di ieri nel salottino di Silvia Toffanin. Approdata nello studio della trasmissione di “Verissimo“, nel corso dell’intervista Maria Elena si è lasciata andare ad uno sfogo senza precedenti. Ammettendo tutta la verità su una vicenda oscura del suo presente. Una dichiarazione inaspettata, quella intrapresa dall’esponente politica di “Italia Viva” in diretta tv, che si è subito trasformata, sotto gli occhi di tutte le donne collegate da casa, come un vero e proprio atto di coraggio.

Verissimo, Maria Elena Boschi racconta la vicenda dello stalking

L’Onorevole, che dai primi mesi del 2020 ha iniziato una relazione con l’attore italiano Giulio Berruti, ha lasciato per quest’occasione la politica ai margini per dedicarsi ad alcune sue esperienze di vita privata ancora inedite. Secondo quanto puntualizzato da lei stessa nel salotto televisivo, Maria Elena risulta essere, come tante donne ospitate in passato dalla Toffanin, vittima di stalking.

“Ho deciso di denunciare” è intervenuta perentoriamente spiegando come, nonostante adesso si senta al sicuro per via dei provvedimenti messi in atto dalle forze dell’ordine, non si possa prevedere la reazione di tali persone. Poiché decidono involontariamente di intraprende una strada così malsana. “Non sono persone equilibrate“, ha aggiunto chiarendo come stavolta il limite di sopportazione fosse stato sorpassato.

Un appello che mira al sostegno di molte donne, quello della deputata, che sente di concludere confessando il perché ha atteso a lungo prima di reagire, invitando invece il pubblico femminile a prendere in una simile situazione il coraggio necessario. “Non l’ho mai voluto raccontare prima perché sono persone che vivono in libertà. Può essere pericoloso“.

Per concludere l’ospite ha voluto cambiare argomento, dedicandosi a particolari più benevoli della sua attuale esistenza. Soprattutto riguardo alla storia d’amore con il suo Giulio. Tra l’altro ad oggi il desiderio di diventare mamma sembra essere una delle questioni più gettonate per Maria Elena.