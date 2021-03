Matrimonio a prima vista 2021, com’è finita? Quali coppie riconsegneranno la fede – SPOILER

Si tratta dello spoiler che tutti i telespettatori vorrebbero conoscere riguardo le ultime coppie di MPVI, chi è scoppiato dopo il mese di conoscenza e chi è invece rimasto insieme?

L’ultima edizione del docu reality in onda in chiaro in queste settimane su Real Time sta già appassionando milioni di telespettatori, siamo alla quarta puntata ma già molti si chiedono quali saranno le sorti delle tre coppie impegnate in questa nuova edizione di “Matrimonio a prima vista 2021”.

La finale del programma al momento è disponibile solo sulla piattaforma Discovery Plus, dove a metà aprile si potrà vedere anche l’attesissima puntata del “MPVI. E poi” sei mesi dopo. Capiamo però chi delle tre coppie in gioco ha deciso per ora di proseguire nella conoscenza.

Matrimonio a prima vista Italia: le scelte finali delle coppie

Finora tra i personaggi in gioco per l’esperimento sociale, la coppia composta dai siciliani Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale è stata quella che ha maggiormente vacillato e dato segni di tensione estrema. Colpo di fulmine invece tra Fabio Peronespolo e Clara Campagnola, ed i due romani Francesco Muzzi e Martina Pedaletti.

Nella scelta finale davanti i giudici infatti saranno proprio i primi due a mollare la presa e decidere di riconsegnare gli anelli, tra di loro volano anche parole e accuse pesanti per le mancanze reciproche. “Salvo non fa parte del mio futuro”, spiega Santa in lacrime prima di lasciare lo studio. In linea con le aspettative, invece, proseguiranno le altre due coppie di novelli sposi.

Martina e Francesco che erano partiti con molte titubanze da parte di lei per dei muri costruiti nel tempo, decidono di consolidare la scelta e ripartire per la Sardegna verso un secondo viaggio di nozze.

Lieto fine anche per Clara e Fabio, tanto quest’ultimo si presenta ai giudici in lacrime: “Mi sono emozionato tanto, lei è una persona che mi ha capito e poche mi capiscono”. Neppure il viaggio ad Ibiza di Peronespolo ha leso il rapporto tra i ragazzi che sembrano disposti a mettersi in gioco per costruire qualcosa di grande.