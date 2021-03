Nek e Gianni Morandi nel mirino di Pio e Amedeo : “Si diventa ciechi”

Pio e Amedeo. Il duo comico pugliese di nuovo presente nella puntata serale di Amici di Maria De Filippi. Nek e Gianni Morandi presi di mira nelle loro gag

Il duo pugliese composta da Pio e Amedeo è stato nuovamente ospite della puntata serale del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. I comici sono stati protagonisti di varie polemiche la scorsa settimana a causa di una battuta giudicata di poco gusto che ha preso di mira l’ex coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Quest’ultima è incinta del nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Pio e Amedeo hanno ironizzato proprio con De Martino (presente in studio) sul fatto che “presto sarebbe diventato nuovamente genitore dopo Santiago”, per poi correggersi subito dopo con una gaga studiata. Il ballerino e conduttore l’ha presa sportivamente a ridere e, a quanto pare, anche la Rodriguez non si è scomposta su questa ingerenza sulla sua vita privata.

Nell’ultima puntata di Amici, il duo comico è tornato più frizzante che mai. Altra coppia celebre nel loro mirino: Chiara Ferragni e Fedez, freschi genitori bis della piccola Vittoria. Di loro hanno detto: “E’ normale che hanno sempre il telefono in mano? A un certo punto ho temuto! Non è che fa vedere anche da dove esce la bambina? Mio figlio ancora crede nella Cicogna!”.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici il serale, Emanuele Filiberto presentato così: la reazione di Maria

Pio e Amedeo: le battute su Nek e Gianni Morandi

LEGGI ANCHE -> Pio e Amedeo: “Il bambino di Belen non è tuo”, Stefano reagisce così

Nek e Gianni Morandi hanno in comune molte cose: fama, successo e il loro incredibile talento nel mondo della musica che li ha resi due personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo nostrano. Non solo; sono entrambi reduci da incidenti domestici, raccontati sulle pagine dei quotidiani italiani. Nek si è tagliato le dita con una sega, Gianni Morandi si è ustionato nel proprio giardino. Il duo comico Pio e Amedeo non ha potuto fare a meno di notare questa similarità per ironizzarci su.

“Ormai ci siamo tutti reinventati, chi cucina, chi fa i lavoretti… anche gli artisti! – notano Pio e Amedeo durante la puntata serale di Amici – “E infatti succedono i casini. Hai visto a Nek cos’è successo un po’ di tempo fa? Si è tagliato tre dita con una sega”. Il gioco di parole basato su doppi sensi è presto fatto: “Che poi non so come ha fatto, perché noi da tanto tempo ma mai a tagliarci le dita! Io sapevo che si diventava ciechi, ma a tagliarsi le dita”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Non ne esce illeso nemmeno Gianni Morandi. Continuano i comici: “Sono incidenti domestici che succedono anche a Gianni Morandi, avete visto? Con le mani è caduto nel fuoco. Sembra Topolino a Disneyland!” Segue poi un augurio di pronta guarigione per il celebre cantante di Monghidoro.