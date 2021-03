Nunzia De Girolamo: la sfilata sexy e l’appuntamento da non perdere – VIDEO

Nunzia De Girolamo. Ex politica e novella conduttrice del programma Ciao Maschio è una super star anche del web. Le immagini incredibili su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

L’ ex politica Nunzia De Girolamo si sta godendo il suo straordinario successo televisivo nelle vesti di conduttrice del programma Ciao Maschio, in onda sulla rete ammiraglia della Rai. Dopo essere stata deputata per due legislature e aver ricoperto la carica prestigiosa di Ministro delle politiche agricole alimentari durante il governo Letta, ha cambiato registro e dal 13 febbraio scorso ha debuttato in televisione con una trasmissione in seconda serata che si prefigge d’indagare l’universo maschile senza dimenticare “l’altra metà del cielo”.

Non solo tv, anche sul web Nunzia De Girolamo gode di crescente popolarità. Sfiora i 100mila follower su Instagram, social in cui invita il pubblico a seguire i suoi progetti. L’ultimo post la vede in una breve clip video: una sfilata tra gli studi Rai, pronta per andare in onda. Blusa bianca e mini shorts che lasciano scoperte le sue bellissime gambe. In sottofondo la suggestiva Dreams del gruppo irlandese The Cranberries. Scrive in didascalia: “Ragazzi, io sono quasi pronta”.

Grandi ospiti nell’ultimo appuntamento trasmesso su Rai Uno: Leo Gullotta, Giampiero Mughini e Francesco Arca.

Leggi anche >>> Nunzia De Girolamo su Yeslife, dalla politica alla tv: “Ma alle passioni non si sfugge mai”

Nunzia De Girolamo: una carriera televisiva in ascesa

Visualizza questo post su Instagram

LEGGI ANCHE>>>Tornano i Tazenda, a YesLife: “La musica ci ha aiutato a resistere”

Anche se è al debutto alla conduzione con Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo non è una neofita davanti agli schermi televisivi. In passato è stata opinionista e inviata a Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti. Ha preso parte alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle nelle vesti di concorrente, guidata dal maestro Raimondo Todaro. L’abbiamo vista anche su Rai Due nella trasmissione Stasera tutto è possibile.

In una recente intervista a Yes Life ha raccontato che il suo sogno è quello di condurre un talk show simile al Maurizio Costanzo Show. Altro sogno nel cassetto? Intervistare l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram

E’ sposata con Francesco Boccia, ministro uscente per gli affari regionali dell’ultimo governo Conte. Provenienti da schieramenti politici opposti, sono stati degli apripista in tale ambito. “L’amore in fondo è azzardo” – ha rivelato, provando che i sentimenti sono più forti di opinioni contrastanti. Il segreto della riuscita del loro matrimonio? Non parlare mai di politica: “Evitiamo il discorso, le differenze ci sono sempre state e persistono tuttora. Ma questo lo sapevamo sin dal primo giorno. Ed è anche questo il bello del nostro matrimonio”.