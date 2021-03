Pio e Amedeo, dopo Stefano De Martino nel mirino altre persone. Parole di fuoco

Pio e Amedeo ieri sera hanno fatto il loro ritorno per la seconda puntata di “Amici”, nel mirino stavolta i Ferragnez e le scuse pubbliche a Belen

Il talent “Amici” per la sua ventesima edizione non ha rinunciato ad ingaggiare ancora una volta il duo composto da Pio e Amedeo che con la loro satira ha conquistato il pubblico di Canale Cinque a suon di battute e satire pungenti.

Nel mirino ieri la coppia di neo genitori composta da Chiara Ferragni e Fedez che hanno raccontato ogni momento dopo il parto della piccola Vittoria, la new entry dopo il primogenito Leone. I comici salentini esordiscono sul palco con un commento davvero mirato relativo la coppia:

“E’ normale che hanno sempre il telefono in mano? A un certo punto ho temuto! Non è che fa vedere anche da dove esce la bambina? Mio figlio ancora crede nella Cicogna!”, ha detto Amedeo tra le risate collettive del pubblico e di Maria che li assisteva.

Poi anche la battuta verso la giuria che ride al commento ironico sui Ferregnez: “Sotto la mascherina non si vede più neppure il sorriso, ma quanto è bello ridere. Tranne Rudy a cui consigliamo di tenerla la mascherina, anzi non puoi andare a fare il cantante mascherato nella prossima edizione?“

Pio e Amedeo fanno dietro front su De Martino e Belen e chiedono scusa

Settimana scorsa per la prima puntata, invece, il duo ha voluto fare satira su un altro personaggio del momento, la showgirl argentina Belen Rodriguez al sesto mese di gravidanza. Pio e Amedeo hanno ironizzato con De Martino in giuria sul fatto che “presto sarebbe diventato nuovamente genitore dopo Santiago”, per poi correggersi e smentire il fatto che Belen ha un altro partner e padre biologico.

Domenica mattina scorsa proprio la diretta interessata aveva postato sulle Instagram stories una saponetta con una didascalia decisamente esplicita: “Famosissima saponetta che serve a sciaquarsi (senza la c) le mani e anche la bocca”. La maggior parte dei suoi fan ha pensato che la menzione fosse rivolta proprio ai due comici ma si sono sbagliati.

Pio e Amedeo hanno infatti pubblicato un messaggio che la stessa Belen ha mandato loro in cui spiega che il testo è rivolto a tutte le persone che in queste settimane la stanno insultando così pesantemente per la sua nuova relazione. Il duo ha anche colto l’occasione per porgere le proprie scuse nel caso avessero esagerato con i toni.