Rita Dalla Chiesa, la testimonianza incredibile: “Mio fratello le ha salvato la vita”

Rita Dalla Chiesa. La giornalista e conduttrice televisiva rende pubblica sui suoi profili social una vicenda incredibile che ha per protagonista il fratello Nando

Rita Dalla Chiesa rappresenta uno dei volti più amati della televisione italiana. Ha esordito agli inizi degli anni ’80 ma è principalmente conosciuta per aver preso le redini della trasmissione Forum sulle reti Mediaset dal 1988 al 1997 e poi dal 2003 al 2013.

Consapevole che la comunicazione si è spostata su nuovi mezzi tecnologici, fa largo uso dei suoi canali social dove è attivissima e tiene spesso il dialogo aperto con il pubblico che la segue con passione. Rita Dalla Chiesa è celebre per essere un personaggio pubblico che non ha mai avuto timore di schierarsi contro le grandi ingiustizie sociali dei nostri tempi, dotata di una spiccata sensibilità per i diritti degli animali e dei più deboli.

Ultimamente ha reso noto un fatto increscioso accaduto a Milano e di cui è stato testimone un membro della sua famiglia, il fratello Nando, accademico e politico.

LEGGI ANCHE —> Pio e Amedeo pubblicano il messaggio che Belen ha mandato in privato

Rita Dalla Chiesa: “Se non fosse intervenuto mio fratello”

LEGGI ANCHE —> Stefano De Martino flirta ad Amici. De Filippi blocca tutto: “Qua hai già dato!”

Rita Dalla Chiesa usa il suo profilo Facebook per raccontare un fatto di violenza di genere di cui è stato testimone il fratello. Nando dalla Chiesa si trovava nella sua dimora a Milano. Mentre stava lavorando ha visto una donna che, stesa sul pavimento del balcone, si aggrappava disperatamente mentre un uomo stava tentando di buttarla giù.

Il gesto orrendo ha ovviamente destato l’orrore e la paura delle persone intorno che gridavano di chiamare la polizia. Nando Dalla Chiesa, non avendo altri mezzi sul momento per fare qualcosa, nell’immediatezza ha urlato un perentorio “BASTA” verso quell’uomo, con un tono di voce talmente alto da farlo distrarre e permettere alla donna di divincolarsi e rientrare in casa.

Quello che si sa dell’epilogo della storia è che è sopraggiunta la polizia, l’uomo è stato portato via mentre la donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari. L’appartamento dell’orrore è al momento vuoto. Come dice la stessa Rita Dalla Chiesa, se suo fratello non avesse urlato quella semplice parola, oggi avremmo un altro caso di femminicidio sulle pagine di cronaca.

“Grandissimo e coraggioso tuo fratello. Tale padre, tale figlio” – scrive qualcuno. E ancora: “È quel “BASTAAAAA” che dovremmo gridare tutti! Non tutti, però, hanno la stessa prontezza, ma soprattutto lo stesso coraggio di Nando”, “Grande tuo fratello. Ha evitato una ennesima tragedia”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Commenta anche l’altra sorella, Simona Dalla Chiesa. “Se solo imparassimo tutti a non girare lo sguardo, se facessimo sentire forte il nostro disprezzo per ogni forma di violenza, se gridassimo insieme “quel” Bastaaaa, invece di pensare che è meglio farsi i fatti propri… quante donne oggi sarebbero ancora vive? Nando, come sempre, non ha abbassato lo sguardo!”