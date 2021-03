Ritorno al Futuro, all’asta l’iconica DeLorean: ricavato in beneficenza

All’asta una delle auto più ambite del cinema internazionale, la DeLorean di Ritorno al Futuro: ricavato devoluto in beneficenza

Quanti di noi si sono lasciati trasportare nel tempo, verso indimenticabili e divertenti avventure, a bordo della DeLorean di Ritorno al Futuro?

Molti ripetono sistematicamente il viaggio nelle vicissitudini di Marti McFly ed Emmett Brown, meglio conosciuto come “Doc“, tuffandosi nei loro salti temporali, in un dolce attacco di nostalgia.

Una notte, nel parcheggio del centro commerciale Twin Pines Mall, Doc dà appuntamento al suo amico e aiutante Marty, per filmare la dimostrazione di una scoperta sconcertante.

Lo scienziato ha costruito una macchina del tempo, modificando una DeLorean con l’apporto del celebre flusso canalizzatore, attivato quando l’auto raggiunge le 88 miglia orarie.

Dimostrato l’esperimento su Einstein, cane di Emmett Brown, che sparisce per ricomparire subito dopo, quest’ultimo viene attaccato dai terroristi libici per aver sottratto loro il plutonio necessario per fornire energia all’auto, e viene ucciso.

Marty, intento a scappare sull’auto, si ritrova nel 1955, alla ricerca di Doc. Solo l’inizio di una splendida trilogia, che vanta milioni di appassionati nel mondo, dal sapore squisitamente vintage.

LEGGI ANCHE –> Titanic: 11 curiosità che forse non conoscevate sul film di James Cameron

DeLorean custom all’asta, ricavato in beneficenza

LEGGI ANCHE –> Cosa propone Netflix per l’ultima settimana di marzo, la top 10 delle serie tv e film



La celebre DeLorean di Ritorno al Futuro è all’asta in una versione custom funzionante e realizzata con le stesse caratteristiche di quella utilizzata per girare il film.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione di Micheal J. Fox, interprete di Marty Mc Fly, per la ricerca sul morbo di Parkinson, malattia che ha colpito l’attore.

L’auto è stata stimata per un valore di 500mila dollari, ma l’offerta più alta è per il momento fissa a 155mila. Ma l’asta è ancora aperta, quindi resta tutto possibile.

È tempo di agire per soddisfare il desiderio di possedere questo cimelio del cinema, dotato persino di un telecomando che fornisce la possibilità di controllarne le funzioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E anche se si tratta di un semplice DeLorean custom, costruita sull’idea della macchina del tempo realizzata da Emmet Brown nel celebre film, non ci sono dubbi sulla sua reale capacità di trasportarci indietro, alla nascita di questa irripetibile trilogia.