Rosalinda Cannavò, ricetta speciale con un ingrediente segreto: da provare

Rosalinda Cannavò ha svelato ai followers la ricetta dei pitoni messinesi, tipico piatto siciliano: tra gli ingredienti, ce n’è uno veramente speciale

L’esperienza al Grande Fratello si è rivelata un vero e proprio percorso di vita per Rosalinda Cannavò, che nel corso degli ultimi 6 mesi ha affrontato cambiamenti sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Inizialmente Adua Del Vesco, l’attrice ha poi scelto di farsi chiamare con il suo vero nome, recuperando quella persona che tanti anni di finzioni e menzogne avevano contribuito ad oscurare.

La nuova Rosalinda, emersa nel corso del reality, si è dimostrata una ragazza combattiva e tenace, nonostante le fragilità. Archiviata la relazione di oltre 10 anni con l’ex Giuliano, la Cannavò ha intrapreso una relazione con Andrea Zenga, figlio del celebre portiere. L’attrice, che sembra avere tutto ciò che desidera dalla vita, ha condiviso quest’oggi una ricetta che fa gola a moltissimi fan: i pitoni messinesi, tipico piatto siciliano. E, tra gli ingredienti, ce n’è uno davvero speciale.

Rosalinda Cannavò, la ricetta dei pitoni messinesi con un ingrediente speciale

Una ricetta tipica dello street food siciliano, che Rosalinda Cannavò ha riprodotto con grande maestria per i suoi followers. I pitoni messinesi sono dei calzoni senza lievito realizzati con una sfoglia allo strutto, nonostante l’attrice abbia scelto di sostituirlo con l’olio. L’ex gieffina, che ha condiviso un video in cui spiega come realizzare alla perfezione l’impasto, ha svelato ai fan il suo ingrediente segreto.

“Cucinare per me è fondamentale perché è un momento di unione, ed anche perché non manca mai quello che è l’ingrediente principale: l’amore per coloro per cui sto cucinando!“, scrive Rosalinda, precisando che la sua ricetta è ideale per due persone. Gli utenti non hanno dubbi in merito a chi sia il secondo commensale: il suo fidanzato Andrea Zenga.

“Le cose fatte con il cuore sono sempre le migliori“, “Grazie mille“, le scrivono i followers, che non vedono l’ora di replicare la sfiziosa ricetta.