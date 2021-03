Sabrina Salerno, la FOTO con un particolare fra le mani che illumina il web

Sabrina Salerno illumina la domenica dei suoi fan regalando un’immagine capace di regalare immediatamente tanta pace

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno ha voluto approfittare del suo profilo Instagram per augurare una buona domenica delle Palme a tutti i suoi ammiratori, e sono davvero tanti. Per farlo la bella cantante ha usato il simbolo per eccellenza della festività cattolica ovvero un ramoscello di ulivo. Sabrina si è in pratica scattata un selfie all’interno dell’abitacolo della propria auto mettendo in primo piano il famoso segno della pace e, in perfetto abbinamento, i suoi occhi angelici. Per augurare il meglio in questa domenica di festività nella quale i credenti cattolici ne approfittano appunto per augurare la pace al prossimo la Salerno si è voluta affidare ad alcune delle parole più toccanti di Papa Giovanni Paolo II. Nella didascalia che accompagna lo scatto infatti Sabrina ha scritto: “La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. Buona domenica delle palme!!!“. Un pensiero meraviglioso che è riuscito ad arrivare, come una dolce carezza, dritto al cuore dei suoi migliaia di follower.

LEGGI ANCHE -> Federica Pellegrini, in primo piano la parte più bella: posteriore epocale – FOTO

La bellezza senza tempo di Sabrina Salerno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE -> Michela Persico, la minigonna è cortissima e lei la copre con delle scritte – FOTO

Se non avesse quello sguardo da vero angelo si potrebbe pensare che Sabrina Salerno abbia fatto un patto con il diavolo pur di mantenere intatto il suo fisico statuario. Dai tempi infatti in cui si scatenava insieme a Jo Squillo sul palco urlando al mondo che “Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più“, non è che sia cambiato molto. Il suo corpo sembra infatti non sottostare alle regole, e ai dispetti, del tempo. A 53 anni compiuti da poco Sabrina Salerno sfoggia infatti una bellezza capace di competere con la maggior parte delle 20enni che popolano il mondo dei social. Al contrario proprio il passare degli anni ha avuto il merito di far maturare il suo fascino e donarle una serenità d’animo che traspare perfettamente attraverso i suoi occhi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Bella, piena di talento e soprattutto capace di emozioni e ragionamenti di un’estrema profondità. Sabrina Salerno riesce a conquistare e tenersi stretta una fetta di pubblico. I suoi fan infatti aumentano ogni giorno di più a dimostrazione che è vero che oltre alle gambe esiste decisamente molto altro.