La violenza di due agenti di polizia della contea di Montgomery, nel Maryland, Stati Uniti, è stata filmata e le immagini continuano ad adirare gli utenti del web. Il video – pubblicato dallo stesso dipartimento di polizia – continua a rimbalzare sui vari notiziari internazionali, incrementando progressivamente l’ondata di rabbia e frustrazione tra gli utenti delle varie piattaforme social. A seguire i dettagli.

L’avvocato: “trattato come un criminale”

A pubblicare il video è lo stesso dipartimento di polizia della contea del Maryland (Stati Uniti). Secondo quanto riporta L’Actualité le immagini riprendono i due ufficiali mentre rimproverano e insultano con violenza un bambino di soli 5 anni. Il filmato è stato estratto dalle telecamere spia da corpo appartenenti a uno dei due agenti di polizia. Il video è “particolarmente difficile da guardare“, riferisce il notiziario CNEWS: le immagini mostrano il bambino in lacrime, sottoposto a violenti minacce e insulti da parte delle due poliziotte. Verso la fine delle riprese le due ufficiali ammanettano il piccolo che “stava uscendo da scuola“.

Nel filmato si sentono frasi violente indirizzate al bambino, quali “Oh mio Dio! L’avrei picchiato così tanto.“; o ancora “Smetti subito di piangere. Spero che tua madre mi darà oil permesso di picchiarti.“; parole che hanno adirato Shanta Grant, la madre della vittima. Il consiglio scolastico ha reagito a difesa del bambino: “Non ci sono scuse per gli adulti: non si può parlare o minacciare un bambino in questo modo.“

L’avvocato della vittima ha precisato che il bambino è stato trattato al pari di un criminale: la famiglia ha chiesto pertanto giustizia ed equo compenso per il trauma subito.

Fonte: CNEWS