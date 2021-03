Un uomo è accusato di aver ucciso la figlia di soli 2 mesi soffocandola con un oggetto di uso quotidiano della piccola: la ricostruzione dei fatti.

Un uomo avrebbe ucciso la figlioletta di soli due mesi soffocandola, spingendo all’interno della sua bocca un oggetto che le ha impedito di respirare. Sono queste le accuse mosse a Christopher Ledoux, 38 anni, da parte del giurì dell’Ohio (Usa) per la morte della sua bambina avvenuta lo scorso anno. In un primo momento si ritenne che la morte della piccola fosse stata accidentale, tuttavia all’esito di approfondite indagini pare sia stato il padre a causarne il decesso.

Usa, padre soffoca la figlia di due mesi con una salvietta

La piccola Christina Ledoux è morta a soli due mesi per soffocamento lo scorso anno, poco prima del Ringraziamento. Ad impedirle di respirare una salviettina per neonati che pare, secondo quanto scoperto dalla polizia, sia stata inserita all’interno della sua bocca dal padre Christopher. L’uomo, di 38 anni, oggi alla sbarra è stato incriminato giovedì dal gran giurì dell’Ohio di omicidio. Ancora non sarebbe chiaro il motivo per il quale avrebbe compiuto il terribile crimine.

All’interno del capo d’imputazione, riporta la redazione di Law & Crime, si legge: “Il 17 novembre 2020, nella contea di Fairfield, Stato dell’Ohio o sede che vi è stata adeguatamente collocata ai sensi del paragrafo 2901.12, Christopher Ledoux, ha illegalmente causato la morte di CL in violazione del paragrafo 2903.041 dell’Ohio Revised Code“.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in quella data vigili del fuoco e paramedici giunsero presso la casa di Ledoux a seguito di una chiamata al 911 intorno alle 4 del mattino. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, riscontrarono come la piccola avesse smesso di respirare. Ogni tentativo di salvarle la vita risultò vano. Circostanza confermata anche dai vicini di casa, i quali hanno riferito di aver assistito alle operazioni di rianimazione cardiopolmonare eseguite sulla neonata.

Trasportata d’urgenza in ospedale la bimba è stata dichiarata morta dai medici del Nationwide Children’s Hospital di Columbus, Ohio. La polizia a seguito di alcune indagini avrebbe categorizzato il caso come un omicidio. Ad oggi ignoto, però, resta il movente.

Secondo quanto riporta Law & Crime, pare che l’uomo avesse precedenti legati al consumo e possesso di sostanze stupefacenti. L’udienza nei confronti di Ledoux è stata fissata il prossimo 29 marzo e si terrà tramite piattaforma online alla presenza del giudice Jillian Boone.