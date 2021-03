Al Bano: il cantante pugliese prende la decisione definitiva

Al Bano, sapete come la pensa su un argomento molto delicato che riguarda il giorno d’oggi? Ecco le sue parole

Al Bano, il cantante pugliese, è amatissimo in tutto il mondo. Il leone di Cellino San Marco è riuscito a portare la sua voce ovunque, diventando soprattutto in Russia una vera star. Lui è sempre stato al centro del gossip per via della sua frenetica e molto movimentata vita sentimentale.

Prima l’idillio amoroso con la moglie e compagna sul palco Romina Power, poi la scomparsa di sua figlia Ylenia, una ferita ancora aperta e mai risanata. E a seguire la separazione dalla cantante statunitense, poi la nuova vita con Loredana Lecciso e gli alti e bassi.

Insomma Al Bano ha dovuto sempre condividere la sua vita privata con i giornali ed il gossip. Complice la sua grande popolarità e la sua voce indiscutibile che sì l’anno portato all’apice della musica italiana ma con alcuni compromessi sul privato.

Lui non è un tipo che parla moltissimo, certo spesso è ospite in varie trasmissioni e ogni tanto si lascia scappare qualcosa ed i fan allora ne approfittano. Vediamo cosa ha spiegato qualche tempo fa.

Al Bano ed i social: la sua reazione

Qualche tempo fa Al Bano è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il cantante pugliese ha parlato del suo rapporto con i social. Oggi mezzo importantissimo per essere presente in rete.

Lui ha il suo account Instagram seguito da oltre 56 mila follower ma le sue pubblicazioni non sono assidue. Concede alcuni die momenti e dei pensieri più belli al suo pubblico. Ma proprio alle telecamere di Verissimo ha ammesso di essere un po’ stufo.

“Non ne posso più”, ha detto riferendosi soprattutto ai tanti messaggi d’odio che oggi si diffondono sul web. Quasi un monito verso coloro che sono degli “odiatori di professione” e che seminano cattiveria gratuita, soprattutto quella che viene riservata ai personaggi pubblici.

E parlando di questo si è scaldato molto specificando che quando le cattiverie arrivano nei confronti dei suoi cari lui “diventa un leone”. Papà Al Bano scende in campo e difende tutti, soprattutto i suoi figli.