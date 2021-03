Elicottero si schianta: perdono la vita sei persone, tra le vittime un noto imprenditore

L’imprenditore Petr Kellner ed altre cinque persone sono morte sabato in un incidente avvenuto nei pressi di un ghiacciaio in Alaska.

Nella giornata di sabato, in un tragico incidente in elicottero, ha perso la vita Petr Kellner, miliardario ceco e fondatore di PPF Group NV. Nello schianto, avvenuto nei pressi del ghiacciaio Knik, in Alaska, sono morte anche le altre cinque persone che si trovavano a bordo del velivolo. Sulla tragedia, di cui non si conoscono i dettagli, sono in corso gli accertamenti e le indagini delle autorità.

Il miliardario Petr Kellner, l’uomo più ricco della Repubblica Ceca, ha perso la vita in un terribile incidente in elicottero avvenuto sabato 27 marzo in Alaska. Secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, l’imprenditore 56enne e fondatore di PPF Group NV si trovava su un elicottero insieme ad altre persone. Il velivolo si sarebbe schiantato a poca distanza dal ghiacciaio Knik, a est di Anchorage, dove il 56enne stava praticando eliski. Purtroppo in seguito all’incidente hanno perso la vita anche altre cinque persone oltre a Kellner

Non sono chiare le cause e le dinamiche del terribile incidente, circostanze su cui stanno lavorando le autorità che si sono occupate degli accertamenti del caso ed hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto.

Kellner risultava essere tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato in oltre 15 miliardi di dollari. Il gruppo finanziario fondato e gestito dall’imprenditore, come scrive Bloomberg, si è occupa di telecomunicazioni, immobiliare e biotecnologie in tutto il mondo.

I funerali del miliardario ceco, che lascia quattro figli, tra cui Anna Kellnerova, campionessa juniores di salto ostacoli, verranno celebrati in forma privata. A confermarlo è stato il portavoce del gruppo, in un comunicato apparso sul sito, nel quale si chiede anche il massimo rispetto della privacy per la famiglia colpita dalla tragedia.

It is with great sadness that we heard the news that Petr Kellner, former co-owner of the club, died. Slavia would like to offer its deepest and most sincere condolences to the family and friends of Mr. Kellner. pic.twitter.com/vlzdmlgtiI — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) March 29, 2021

Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social, dopo la notizia, anche quello dello Slavia Praga, di cui l’imprenditore era stato comproprietario. “Desideriamo – ha scritto il club su Twitter- porgere le sue più profonde e sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del signor Kellner“.