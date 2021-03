Amici 2021, Lorella Cuccarini spiazza gli allievi: “Non avrei mai voluto farlo”

Lorella Cuccarini cambia rotta e segue le orme di Alessandra Celentano, la sua più grande rivale di Amici 2021, cosa sta succedendo?

Per gli allievi di Amici 2021 è un altro giorno, il momento delle scelte e delle lettere degli insegnanti che si apprestano a dare delle consegne per la prossima serata. Sabato 3 aprile andrà in onda una nuova puntata e la scuola si sta preparando al meglio per regalare al pubblico italiano un altro spettacolo. Nel Daytime di oggi, ciò che è saltato agli occhi e ha spiazzato tutti è stata la lettera di Lorella Cuccarini a due allievi. Tommaso e Samuele sono i due ragazzi chiamati in causa. “Devo adeguarmi. Non avrei mai voluto farlo – spiega la Cuccarini – Sono la prima a non ritenerlo giusto. Ma siccome Alessandra continua a dirmi che sbaglio ho deciso di seguirla per vedere se ha ragione”.

