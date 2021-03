Angela Melillo chi è: biografia, anni, carriera e fidanzato del vip dell’Isola dei Famosi

Conosciamo Angela Melillo, uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi. La showgirl però ha partecipato anche ad un altro reality vincendolo

Tra i volti nuovi di questa quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” anche la 53enne romana Angela Melillo. La ex ballerina è fuori dalle scene televisive da diversi anni per dedicarsi a sé stessa e alla sua famiglia, l’abbiamo però vista nel tempo in diversi spettacoli come “Il Bagaglino”, ha condotto nel 2002 “Scherzi a parte” insieme a Teo Teocoli e Gene Gnocchi, infine nel 2005 la parentesi nel cast di “Domenica In”.

Ha recitato però anche in diverse fiction, ricordiamo ad esempio “Love Bugs”, “Il Maresciallo Rocca” e “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”. Il 30 maggio 2008 è nata la sua prima figlia, Mia, frutto dell’amore con il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata nel 2013 dopo sette anni di matrimonio. Angela è impegnata attualmente con l’avvocato Cesare San Mauro con cui vive a Roma.

Angela Melillo ha vinto un altro reality nel 2004. Ricordate?

Per la romana però questa avventura in Honduras non è la prima partecipazione ad un reality, ha avuto modo infatti di dimostrare a pieno titolo di avere già la “stoffa” della perfetta naufraga in grado di sopportare le disavventure e gli imprevisti dell’Isola. Forse non tutti lo ricorderanno ma Angela nel 2004 partecipò assieme a Samantha De Grenet, Nadia Rinaldi e molti altri personaggi dello spettacolo a “La Talpa” condotta da Paola Perego.

La naufraga allora si aggiudicò la vittoria sbaragliando tutti i concorrenti, un trionfo meritato che in molti sperano di poter rivedere in questa sua nuova partecipazione. Intanto lunedì scorso ha vinto in nomination con Akash Kumar, i telespettatori però si aspettano grandi cose da lei dopo il salvataggio in extremis.