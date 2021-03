Anna Tatangelo è un’adolescente vestita così prima di andare a letto: sobria e senza trucco è inarrestabile, la cantante ringiovanisce

Un vulcano in eruzione, Anna Tatangelo non si lascia impaurire dalle novità, anzi è pronta a viverle al massimo. Così si presenta su Instagram nel suo ultimo post pubblicato in un albergo dove alloggia per lavoro. La donna, dopo aver risposto con grinta alle solite critiche e provocazioni da parte del web sulla sua storia con Gigi D’Alessio, volta pagina e va oltre. La minestra riscaldata non le piace.

Anna Tatangelo: come si veste la cantante per le ninne?

Anna Tatangelo sembra essere tornata indietro nel tempo, così si mostra nel suo mood della buonanotte. Felpone lilla e gambe scoperte, un selfie davanti allo specchio e si va a dormire. La cantante non spoilera cosa sta combinando a livello lavorativo, sappiamo soltanto che ha trascorso la notte in un albergo dopo avere avuto una giornata piena di impegni. Su Instagram scrive: “Novità in arrivo” ma è ancora tutto avvolto nel mistero. I fan attendono con ansia il suo nuovo singolo e il videoclip di accompagnamento, la sua musica infatti non stanca mai e dopo anni il pubblico la attende come se fosse la prima volta.

“Stupenda”, “Adoro, attendiamo il nuovo singolo”, “Esci la data”, Finalmente Anna, non vediamo l’ora”. Scrivono sotto alla foto alcuni utenti, follower e fan della cantante che non perdono occasione di mostrare fiducia e ammirazione nei suoi confronti. Insomma la Tatangelo si lascia una volta per tutte il passato alle spalle e insegue i suoi sogni per arrivare dritta al traguardo.