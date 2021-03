Aurora Ramazzotti, esplode la primavera: al sole incanta i fans – FOTO

Aurora Ramazzotti, esplode la primavera: al sole incanta i fans. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha pubblicato diversi scatti sul suo profilo di Instagram

Aurora Ramazzotti è una delle ragazze più amate del mondo del web. Famosa per essere la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, nel corso degli anni ha dimostrato di dimostrare il successo che ha ottenuto sui social per la sua innata simpatia che ha sicuramente ereditato da sua madre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Aurora Ramazzotti bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram: da così il benvenuto alla primavera

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t S c o n d i v i s o d a A u r o r a R a m a z z o t t i (@therealauroragram)

Aurora in questo periodo così intenso è stata messa molto sotto i grandi riflettori per la sua amicizia con Tommaso Zorzi, concorrente e infine anche vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip. I due sono migliori amici da dieci anni e lui nella casa più spiata d’Italia ha raccontato che non si sentivano da sei mesi per una brutta lite che avevano avuto. Appena uscito, l’ha telefonata e hanno avuto modo di chiarirsi. Lei in questi mesi non si è mai esposta, si è messa da parte e ha aspettato che l’amico uscisse dalla casa per potersi ritrovare con lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Intanto Aurora si sta godendo i primi giorni di primavera e ha pubblicato diverse foto sul suo profilo Instagram dove ha cominciato ad esprimere i primi disagi per questa nuova stagione.