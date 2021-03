Barbara D’Urso prima di chiudere l’assalto finale: scoccata freccia dolorosa

La conduttrice Barbara D’Urso irrompe senza filtri in diretta tv: poi la decisione definitiva: si chiude tutto.

Come era già noto da alcuni mesi ai telespettatori della rete Mediaset, lo show serale condotto dall’estroversa e romantica Barbara D’Urso ha trasmesso in onda la sua ultima puntata ieri, domenica 28 marzo. A rattristare ancora di più la sua protagonista però pare che sia stato il calo di ascolti registrati proprio in questo ultimo periodo, giungendo al suo finale con percentuali ancor più basse. Ma al di là di questa relativa amarezza pare che a rincarare la dose siano stati proprio alcuni utenti su Instagram. Il profilo della vip partenopea per eccellenza pare che sia stato accerchiato da una serie di battute di cattivo gusto. Questo mix ha dunque scosso Barbara costringendola a reagire inaspettatamente in diretta televisiva proprio durante l’ultimo appuntamento con il suo “Live”.

Barbara D’Urso chiude tutto, ma non ci sta: l’ultima diretta dal “Live – Non è la D’Urso”

Prima dei saluti conclusivi, la conduttrice ha voluto rinnovare il suo invito a ritrovarsi nuovamente nello studio di Canale 5 a partire dal prossimo autunno. Sarà sicuramente un periodo di vacanza notturna più che meritato, data la totalità di mesi consecutivi trascorsi ad intrattenere con costante enfasi i suoi telespettatori. Seppure a raddoppiare drasticamente sarà invece l’appuntamento pomeridiano di Barbara ed iniziando dalla prossima domenica. L’orario di partenza della trasmissione é previsto per 15 e si prolungherà alla vigilia con la prima serata.

Non è più una sconfitta ma un più semplice cambiamento degli orari sul palinsesto della rete televisiva e che senza ombra di dubbio lascerà inalterato il suo attuale posto di rilievo in qualità di presentatrice.

Infine. in merito alla puntata di ieri sera, Barbara D’Urso non è riuscita a trattenere la sua commozione per questa sua ultima prima serata. Mostrandosi con gli occhi lucidi di fronte alle telecamere ed in particolare modo durante il momento dell’arrivederci. Ma, nonostante il rammarico per alcune futili opinioni sul web, pare che le sue energie promettano soltanto una promettente rivincita.