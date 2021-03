La conduttrice Barbara D’Urso irrompe senza filtri in diretta tv: poi la decisione definitiva: si chiude tutto.

Nella serata di ieri ha chiuso ufficialmente ‘Live non è la d’Urso‘, salotto di cronaca rosa che oramai da mesi accompagna il pubblico di Canale 5. Una chiusura che ha portato gli ‘haters’ a pubblicare diversi commenti cattivi sotto la pagina di Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana, però, non si è sentita toccata dai commenti del web ed ha chiuso la sua trasmissione con una pesante frecciatina.

Barbara D’Urso chiude tutto, ma non ci sta: in diretta non le manda a dire

Infatti la d’Urso in chiusura ha affermato: “In prima serata ci vediamo in autunno. Domenica prossima in diretta con quattro cinque-ore di diretta. Come vedete ci sono e ci sarò sempre“. Infatti ‘Live non è la d’Urso’ non andrà via, ma addirittura si allungherà. Infatti da domenica prossima il programma partirà alle ore 15 e sfiderà fino alle 17.10‘Domenica In‘ di Mara Venier e poi ‘Da Noi…A Ruota Libera‘ con Francesca Fialdini. Insomma alla conduttrice per ora è stata tolta soltanto la prima serata, ma il suo lavoro a Mediaset continuerà, con il ‘Biscione’ che gli garantisce più ore in diretta.

Quello di ‘Live non è la d’Urso‘, quindi, non è un addio ma un arrivederci. Infatti la trasmissione, stando a Barbara d’Urso, tornerà in prima serata in autunno. La notizia, inoltre, dovrebbe essere confermata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021-2022. Nonostante la triste serata, la trasmissione di Barbara d’Urso si è mostrata ancora una volta ricca di argomenti, pronti ad appassionare gli amanti del gossip.

Eppure questa è stata l’ultima puntata di stagione. Infatti dalla domenica prossima, con la chiusura del programma di Barbara d’Urso, arriveranno in prima serata su Canale 5 Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il duo comico, ancora una volta, sarà il protagonista del quiz show “Avanti un Altro“, amatissimo dal pubblico Mediaset. Se il ‘Biscione‘ dovesse confermare i nuovi palinsesti, però, ‘Live non è la d’Urso‘ è pronta a tornare il prossimo settembre.