Belen Rodriguez, la verità su Antonino: “E’ stato mio figlio Santiago…”

Ospite di Mara Venier a Domenica In, domenica 28 marzo, la bellissima Belen Rodriguez ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, parlando anche del momento in cui, da adolescente, ha lasciato l’Argentina per l’Italia.

La splendida showgirl e fotomodella Belen Rodriguez è giunta al sesto mese di gravidanza, la sua forma fisica è invidiabile e ha precisato come curi molto l’alimentazione mangiando sano.

Ieri la modella argentina era ospite a Domenica In, Mara Venier inizia l’intervista con un filmato sull’infanzia della showgirl. Le immagini fanno commuovere Belen che ricorda quando da adolescente ha dovuto lasciare la sua terra, i suoi affetti e i suoi cari per venire in Italia.

Belen poi si commuove nuovamente per una sorpresa, sua madre e nonna del piccolo Santiago le manda un messaggio pieno d’amore ed ammirazione.

Belen Rodriguez svela la verità sul suo compagno Antonio

Durante l’intervista Belen parla di se: “Sono come una bambina se mi viene detto di non fare una cosa, io la faccio. Non sono facile da gestire…quando mi si vede debole tendo a giustificarmi. Non credo di non far vedere chi sono, ma faccia fatica”.

Poi Mara e Belen parlano di Antonio, il compagno della showgirl argentina, padre di Luna la bambina che nascerà tra pochi mesi. La modella confessa di essere molto innamorata, galeotto è stato il lockdown dello scorso anno.

Belen confessa che è stato Santiago, nato da un precedente matrimonio con Stefano De Martino, ad accorgersi che tra la mamma ed Antonio c’era del tenero. Il piccolo Santi avrebbe detto: “Io ti consiglio di fidanzarti con lui perchè secondo me lui ti ama”.

Belen lancia una frecciatina all’ex marito Stefano De Martino mentre si parla di Santiago: “Santiago è uguale al padre ma l’intelligenza l’ha presa da me”, dice ridendo.