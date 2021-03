Cecilia Rodriguez, lo spacco illegale accende i fan: “Come dice il tuo Nachito..” – FOTO

Cecilia Rodriguez pubblica uno scatto illegale che accende i fan: lo spacco inguinale valorizza le favolose gambe. Che schianto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Ha compiuto 31 anni pochi giorni fa, eppure la sua bellezza non sembra subire gli effetti del tempo che passa. Al contrario, Cecilia Rodriguez appare più splendida e in forma che mai. La modella sta vivendo un periodo davvero appagante, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La collezione “Hinnominate“, che Cecilia ha creato assieme ai fratelli Jeremias e Belen, sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo luglio, per la gioia dei fan che li supportano. Parallelamente, l’argentina si gode l’amore con Ignazio Moser, suo compagno ormai da alcuni anni. Come si evince dal suo profilo Instagram, la modella ha sempre tempo per i fan, che non manca di deliziare con scatti che farebbero perdere la testa a chiunque: l’ultimo è stato pubblicato appena due ore fa.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez, la verità su Antonino: “E’ stato mio figlio Santiago”

Cecilia Rodriguez, lo spacco illegale accende i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

LEGGI ANCHE —> Cecilia Rodriguez guarda tutti dall’alto, è magnifica! – FOTO

Cecilia Rodriguez è una bellezza inarrivabile, e dal suo terrazzo ammira la visuale che si offre ai suoi occhi. “Hola Roma…“, scrive la modella, che saluta la capitale con un outfit da capogiro. Un lungo abito nero con uno scollo a barca evidenzia alla perfezione il décolleté spaziale, mentre le gambe sono scoperte a causa dello spacco illegale.

Il vestito sembra poi aprirsi dietro la schiena con una profonda scollatura, che senza dubbio valorizza la silhouette impeccabile della modella. La foto, nel giro di poche ore, ha raggiunto quota 35mila likes, registrando un numero spropositato di commenti. Tra i fan, c’è anche chi la loda prendendo spunto dal suo stesso fidanzato, Ignazio Moser.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

“Come dice il tuo Nachito… illegale! Sei bellissima con quel vestito, uno schianto“, le scrive un utente, beandosi della visione. Gli apprezzamenti per la sorella minore di Belen non accennano a placarsi: Cecilia ha davvero raccolto i consensi di tutti.