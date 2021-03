Claudio Gioè chi è: tutto sul protagonista di Makari

L’attore della nota fiction Squadra antimafia torna in televisione con una nuova fiction su Raiuno, si chiama Makari

Claudio Gioè è tra gli attori italiani più apprezzati del panorama. Lui è diventato noto al pubblico con la famosa serie squadra antimafia con Marco Bocci e Giulia Michelini e da poco è tornato in televisione con una nuova fiction che s’intitola Makari. La serie è ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, siamo arrivati già alla terza puntata. Il ruolo di Gioè è di un giornalista tormentato, Saverio Lamanna.

Cuoriosità e vita privata di Claudio Gioè

Claudio Gioè è nato a Palermo nel 1975, si è trasferito poi a Roma subito dopo la maturità per studiare recitazione. Si è poi specializzato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio S’Amico. L’attore appare riservato riguardo la sua vita privata. Appare single e non è stato avvistato con nessuna persona in questi ultimi tempi. Ha avuto una storia lunga con una collega, Pilar Fogliati. Riguardo alla nuova serie ci crede molto, l’ha subito sentita come una cosa sua. L’idea del giornalista che torna nella sua terra nativa dopo tanto tempo passato nella capitale è un personaggio in cui si rivede molto.

Perché anche lui dopo ben 30 anni a Roma, ha deciso di tornare a Palermo dove è nato e cresciuto. La serie è divisa in quattro puntate e affronta quattro indagini, una per ogni puntata. Sono tante le fiction di successo a cui ha partecipato, come il tredicesimo apostolo e la mafia uccide solo d’estate. Oltre ad aver però fatto tante serie, ha girato anche molti film. Ricordiamo Mamma o Papà?, Latin Lover, Senza nessuna pietà, Monitor, Henry, Paolo Borsellino, Stai con me e anche I cento passi. Tutti film molto emozionanti e toccanti. I suoi ruoli lasciano sempre un segno e riesce ad interpretare bene ogni personaggio che gli viene affidato.

Nella prima puntata intitolata “é solo un gioco”, muore una promessa del calcio in un’incidente d’auto. Mentre all’inizio appare un incidente normale, poco dopo arrivano segnali chiari che si è trattato di un’omicidio. Piano piano si arriverà al risolvere il giallo e a smascherare l’assassino. Molto intrigante e con elementi di suspense non da poco. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate!