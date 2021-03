Il rapper milanese è uno dei personaggi più conosciuti del momento ma ci sono alcune cose che sicuramente non sapete del marito di Chiara Ferragni. Scopriamole!

Cantante, produttore discografico, infuencer con quasi 12 milioni di followers, nonché marito di Chiara Ferragni e papà di Leone e Vittoria.

Federico Lucia, in arte Fedez, è senza dubbio uno dei personaggi più affermati del momento. Siamo abituati a conoscere tutto di lui e della sua famiglia attraverso il profilo social del cantante e di sua moglie che pubblicano ogni momento (o quasi) del loro privato. Eppure di alcuni aspetti della vita di Fedez se n’è parlato poco.

E allora in questo articolo conosciamo meglio il rapper più famoso d’Italia!

HA LA LICENZA MEDIA

Fedez, nonostante abbia un’ottima dialettica e risulti sempre informato e preparato riguardo la cultura generale, non ha terminato gli studi. Iscritto al liceo artistico, grazie alle sue potenzialità nel disegno, ha ammesso di essersi demotivato dal momento in cui si è reso conto che gli altri fossero più bravi di lui. Si è iscritto più volte a vari istituti senza mai diplomarsi ma è proprio al liceo che si è avvicinato alla musica, assistendo a una gara di Freestyle che gli ha fatto capire quale fosse la sua strada.

HA SEGNATO UN RECORD

Non solo i record che colleziona sua moglie, come influencer su Instagram e come imprenditrice digitale, ma anche il cantante lo fa e insieme a J-Ax, nella data evento di chiusiura ‘La Finale‘ tenutasi allo stadio San Siro di Milano ha segnato un record di presenze per un solo concerto con 78mila presenze.

HA UN DEBOLE PER UNA CANTANTE

Nonostante Fedez sia sposato con la bellissima Chiara Ferragni non ha mai nascosto di avere da sempre un debole per una sua collega. Si tratta di Emma Marrone. Non è chiaro se siano solo voci o se qualcosa tra i due in passato sia successo davvero. Certo è che il rapper, quando era ancora fidanzato con la sua ex, ha tentato un approccio su Twitter ma pare che Emma lo abbia snobbato.

IL RUOLO DELLA MADRE NELLA SUA CARRIERA

Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana è la mamma del cantautore nonché sua manager. Infatti lo ha seguito passo, passo fin dagli esordi. E’ stata lei a gestire i primi contratti di Fedez, a scovare i brand per le collaborazioni e a contattare le case discografiche credendo da sempre nel talento del figlio.

Tutti conosciamo il Fedez ‘elitario’ con un attico a City Life, gli abiti firmati e che vive nell’agio e nella ricchezza ma non conosciamo quali sono state le sue origini. Il cantante nato nell’hinterland milanese è figlio di Franco Lucia, orafo e poi magazziniere. Lo stesso Fedez in un’intervista aveva dichiarato: “Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima le nostre vacanze erano solo in campeggio. I miei guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo”.

LE ESPERIENZE CON LA DROGA

Prima del suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez fu intervistato dal suo ex socio e amico J-Ax che gli fece affrontare per la prima volta il tema delle droghe. Il rapper milanese ammise: “Ho provato tutto tranne l’eroina. Oggi non fumo neanche le canne, sono sobrissimo, non riesco nemmeno a bere tre bicchieri di vino insieme”.

I PARTICOLARI SUI SUOI TATUAGGI

Fedez ha talmente tanti tatuaggi che è difficile distinguerli, il suo corpo è una vera e propria tela sulla quale si sono intrecciate diverse ‘opere d’arte’ che sono diventate quasi una sola. Il suo primo tatuaggio lo fece all’età di 14 anni, accompagnato da sua mamma.

Ma cosa rappresentano?

Sul collo ha uno squalo che addenta una banconota con il simbolo del dollaro e in testa un berretto con la scritta Zedef (Fedez al contrario). Sempre sul collo quello più visibile e più famoso è una ragnatela ma ha anche un ghiacciolo, una mano verde che fa le corna e una farfalla coloratissima.

Sulle braccia invece i tatuaggi sono veramente tanti: ci sono dei simboli cinesi, qualche maori, un elefante indiano, un piccone, una donna barbuta, una donna cavallo e molti altri.

Ha anche raffigurata una lavatrice che lava un cervello, in memoria del suo primo album Mr. Brainwash.

Sul petto Fedez ha una clessidra con la scritta ‘It’s time too…‘ (‘E’ tempo di…’).

Sulla pancia invece ha voluto raffigurare Gesù con la scritta ‘Oh my God‘ dove la ‘O’ è rappresentata dall’ombelico dell’artista. Ha anche disegnato un cuore umano rappresentato chirurgicamente e non stilizzato come siamo abituati a vederlo, una bocca dentata sul fianco che ingoia qualcosa; delle radici, figure geometriche, un alieno di Mars Attack sul ginocchio, un piccolo raviolo sorridente sulla mano che ha voluto fare insieme a Chiara Ferragni poiché è il loro nomignolo.

Inoltre sempre sulla mano ha una donna ciclopica e un serpente nonché un angioletto che rappresenta suo figlio Leone.

Sulle gambe ha il Duomo, simbolo della sua città, Milano, e un grosso tribale.

Il significato? Come ha dichiarato il cantante non tutti hanno un significato profondo come ci si aspetta, la maggior parte li ha fatti perché gli piacciono.

L’ANSIA E GLI ATTACCHI DI PANICO

Fedez non è sempre spensierato e sorridente come siamo abituati a vederlo su Instagram. Nonostante la sua vita sia ricca di soddisfazioni e realizzazione sia in campo professionale che famigliare soffre di attacchi di panico e ipocondria. Come lui stesso ha ammesso nella sua vita ci sono molti momenti ‘no’ con cui deve lottare costantemente. A Vanity Fair, il marito di Chiara Ferragni, aveva dichiarato: “Mi dà il panico il vuoto, volare. Ho l’ansia di sparire all’improvviso, di non essere all’altezza. Timore di impazzire, per qualsiasi motivo e, da ipocondriaco, di qualsiasi malattia, con tanto di sintomi che poi vengono fuori davvero. Su tutte ho paura di morire”. Inoltre ha ammesso: “Questi momenti che devo gestire costantemente sono invalidanti. Li ho curati da dentro, con la psicoterapia senza farmaci, imparando a controllarmi. Quando la parte più oscura di te diventa preponderante bisogna andare da un bravo psicologo/psichiatra.” E riguardo a come vive sua moglie questi moneti del rapper ha affermato: “Purtroppo per lei vive ogni giorno con me. E, di conseguenza, con i miei conflitti interiori. Di Chiara ho bisogno per andare avanti, lei sa godersi ogni momento e spero che per osmosi riesca ad insegnarmelo ogni giorno di più”. Proprio di Chiara è una delle pochissime persone di cui si fida: “I lividi fanno quello che sei e i miei vengono da una mancanza di fiducia. Mi apro con pochi, non credo nelle persone, mi governa un pregiudizio che mi fa alzare i muri. Manco di empatia e faccio fatica a costruire rapporti solidi”. Ciò nonostante, da quello che riusciamo a percepire, sembra che Fedez stia superando ogni giorno di più questi suoi limiti.

L’ATTENZIONE ALLA FORMA FISICA

Come lo stesso Fedez ha dichiarato in un’intervista con Maurizio Costanzo, ha paura di ingrassare e per questo motivo è sempre attento all’alimentazione e fa costantemente sport. Questo perché ha vissuto sulla propria pelle la condizione di sovrappeso. “Ero già predisposto ad ingrassare poi verso la quinta elementare ebbi un forte attacco d’asma che mi costrinse a stare in ospedale per un paio di settimane. Mi diedero il cortisone e mi gonfiai molto. Non sono stato vittima di bullismo ma vivendo in periferia era facile essere attaccato per questo”, ammise il rapper.

IL PRIMO INCONTRO CON CHIARA FERRAGNI

Oggi sono senza dubbio la coppia social del momento. Sposati con due figli bellissimi, Leone e Vittoria, ma da dove ebbe inizio tutto questo?

Fedez e Chiara si conobbero per la prima volta ad un pranzo con amici in comune a inizio 2016. La bellissima Chiara nonostante non conoscesse Federico non è rimasta immune al fascino del rapper che con la sua loquacità ha tenuto banco. “Oltre che figo anche intelligente”, ha pensato tra sé e sé.

Ma ce ne vuole per conquistare una ragazza come Chiara che avrebbe potuto avere chiunque al suo fianco. Dopo questo pranzo, l’influencer, già considerata una star oltreoceano, è tornata nella sua casa di Los Angeles.

Fedez però non si è dimenticato di Chiara e nel suo tormentone estivo del 2016 ‘Vorrei ma non posto‘ ha dedicato un verso proprio alla bella influencer di Cremona: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.

Tuttavia non arriva subito notizia a Chiara della citazione di Fedez dato che le hit del rapper non erano conosciute anche in America, così ci pensano gli amici di lei ad avvertirla. Quando l’influencer torna in Italia decide di postare su Snapchat il pezzo in questione e a quel punto Fedez le risponde con un post: “Chiara, limoniamo?”.

L’eloquenza e l’originalità di Fedez incuriosiscono talmente tanto Chiara che accetta l’invito ad uscire con lui e da lì inizia la splendida storia d’amore che tutti conosciamo.