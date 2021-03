Domenico Centamore chi è? Tutto su Peppe Piccionello di Makari

Cosa sappiamo su Peppe Piccionello di Makari? L’attore è Domenico Centamore ed oggi vi riveliamo qualche dettagli della sua vita

Makari, la fiction su Rai 1 che ha riscosso molto successo, sta giungendo al termine e infatti questa sera andrà in onda l’ultima puntata della storia che ha appassionato molti telespettatori. I personaggi che sono piaciuti di più sono stati Saverio Lamanna, il protagonista, interpretato da Carlo Gioè, e anche altri come Domenico Centamore nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia di Saverio. Cosa sappiamo dell’attore? Scopriamo insieme qualche curiosità sulla vita privata e professionale di Centamore.

Domenico Centamore: chi è e cosa sappiamo sull’attore?

Peppe Piccionello accompagna, lungo tutta la storia di Makari, Saverio, il giornalista caduto in disgrazia che si rifugia in Sicilia, dove comincia una nuova vita. Domenico Centamore è riuscito, secondo la critica, a immedesimarsi nel ruolo dell’amico e non ha quindi deluso le aspettative del pubblico italiano che lo aveva già conosciuto in altri film del passato. L’attore infatti ha cinquantaquattro anni ed è di origine siciliana, fin da bambino ha manifestato l’interesse di studiare recitazione e così ha fatto diventando un artista affermato. Ha lavorato in film come I cento passi, La meglio gioventù, L’isola dei segreti – Korè, La matassa, La mafia uccide solo d’estate. E poi ha partecipato a serie tv comeIl giovane Montalbano, Lampedusa, La mafia uccide solo d’estate, La mossa del cavallo: C’era una volta Vigata e Il Tuttofare.

Non è molto attivo sui social, ha infatti solo quasi cinquemila follower che lo seguono. L’attore preferisce mantenere un certo confine tra la sua vita personale e pubblica, non è solito parlare della sua famiglia e della sua intimità.