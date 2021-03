La pronipote di Guccio Gucci è una concorrente dell’Isola dei famosi ma chi è davvero la bionda ereditiera, scopriamo insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

Drusilla Gucci è la pronipote del grande Guccio Gucci, ideatore del famoso e lussuoso brand di moda Made in Italy. Nella vita lei fa la modella e la brand ambassador ma ha delle passioni molto particolari che ha svelato all’Isola dei famosi. La Gucci infatti ama la letteratura e la natura, ma la sua vera passione è collezionare ossa, sicuramente una pratica molto particolare e inusuale. Ha anche dichiarato di essere attratta dalla morte e da tutto ciò che è tetro.

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso chiude tutto, ma non ci sta: in diretta non le manda a dire

Curiosità e vita privata della concorrente dell’Isola dei famosi, Drusilla Gucci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Isola dei Famosi, a sorpresa l’arrivo di una nuova concorrente: di chi si tratta

La bella Drusilla Gucci dunque ha passioni particolare. Ama molto la natura però e pratica l’equitazione da quando aveva appena sei anni. Mantiene ben 16 gatti che ha trovato e salvato. Inoltre ama molto scrivere. Riguardo la sua vita privata non si sa molto, non ne parla tanto nemmeno sull’Isola. Dovremmo attendere ancora per sapere qualcosa di più, oppure non rivelerà mai davvero quali sono le sue posizioni sentimentali al momento. Il suo esordio in televisione parte con uno dei programmi più seguiti e difficile del sistema. L’isola infatti è molto tosto come programma, mette a dura prova le capacità di sopravvivenza di ogni naufrago. E le difficoltà certo non mancano, il cibo manca e anche ogni bene primario. Durante la notte devono coprirsi con capanne costruite dalle piante.

Devono imparare ad accendersi il fuoco da soli per scaldarsi e devono procacciarsi il cibo proprio come si faceva nel paleolitico. Infatti i naufraghi imparano a pescare pesci e aprire cocchi per sopravvivere. Certo per un personaggio gracile come Drusilla, a cui certo le comodità non sono mancate nella vita, non dev’essere per nulla facile. Infatti durante le primissime nomination era stata nominata da tutti perché nessuno la riteneva in grado di poter sostenere il ritmo. Tuttavia la Gucci ha dimostrato di non demordere e di perseverare nel suo percorso, grazie anche all’aiuto del pubblico che a quanto pare ha conquistato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drusilla Gucci (@_drusillagucci)

La madre che appare spesso in studio da Ilary Blasi confessa che per la figlia non è facile affrontare questa esperienza perché è la prima volta sotto i riflettori. Infatti appare molto timida e con un carattere un pò sulle sue, forse ha solo bisogno di prendere più confidenza con la situaizone.