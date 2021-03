Elisabetta Canalis, l’ex velina vola a Roma per un nuovo lavoro, ha forse deciso di abbandonare l’America per sempre? Ecco la verità

Da qualche tempo si trova in Italia, prima a Milano e adesso a Roma, Elisabetta Canalis non si ferma mai ed è sempre sul pezzo per diverse esperienze. Così dopo un periodo al Nord dove ha avuto il piacere di incontrare anche Silvia Toffanin, una su cara amica, lasciando un’intervista a Verissimo, è volata a Roma per una nuova avventura. L’ex velina ne ha fatta di strada dopo Striscia la notizia, si in ambito lavorativo che personale, visto che è diventata una moglie e mamma meravigliosa.

Elisabetta Canalis: l’ex velina è divina – FOTO

Seguita da quasi tre milioni di follower, Elisabetta Canalis ha postato qualche giorno fa alcune foto del suo periodo milanese, proprio lì ha potuto vivere sulla sua pelle la situazione Covid in Italia. Oggi invece delizia il suo pubblico con due foto di una sensualità unica: “Numero 1 o 2?” chiede ai fan che alla vista di quelle immagini si lasciano andare con like e commenti. “Bonazza” scrive qualcuno, “Bellissima” aggiunge qualcun altro, “Stupenda” scrive un follower. Nessuno rinuncia ad un messaggio o un cuore per la bella ex velina.

Vestitino nero e calze quasi trasparenti, tacco a spillo e sensualità unica. All’ex velina non manca proprio nulla, ha tutto quello che serve per essere una showgirl. La donna ha già detto che una volta finiti i lavori tornerà a Los Angeles, lì dove ha creato una famiglia che la ama tantissimo. Suo marito e sua figlia la seguono ovunque e ora sono con lei nel suo bel Paese.