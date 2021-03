L’Eredità di Flavio Insinna ennesima vincita straordinaria: i fondi al Progetto Arca

Anche questa sera “L’Eredità” condotta da Flavio Insinna riesce a regalare un importante contributo per la beneficenza

Continua la gara delle vecchie glorie de “L’Eredità” per riuscire a fare del bene. La settimana scorsa obiettivo della trasmissione guidata da Flavio Insinna era portare nuovi fondi alle casse della Comunità di Sant’Egidio. Nuova settimana, nuovi campioni e nuovo anche l’obiettivo. Lo scopo dei partecipanti infatti adesso è quello di aiutare a portare avanti le nobili attività programmate dal Progetto Arca. In questa puntata del lunedì a sfidarsi sono stati le star del passato Guglielmo, Gabriele, Eleonora, Adenia, Paolo, Fiorella e Valentina.

Il fatto di non essere i destinatari della cifra in palio davvero non ha sminuito per niente la voglia dei campioni di vincere che anzi si sono sfidati con maggior accanimento, se possibile. La settimana scorsa la Comunità di Sant’Egidio è stata aiutata soltanto dal campione Marco che con la sua vittoria è riuscito a contribuire con la considerevole somma di 35 mila euro.

Per il nuovo ente ci ha pensato questa volta Gabriele, il giovane concorrente che ha come sogno nel cassetto quello di entrare in politica. Un obiettivo più volte ricordato nel corso della trasmissione con il presentatore Flavio Insinna. Se nella precedente edizione del programma però l’obiettivo era quello di puntare alla poltrona di sindaco della sua città ora Gabriele sembra puntare davvero un po’ più in alto. Il sogno è quello infatti di raggiungere la Presidenza del Consiglio e intanto sembra volersi allenare a fare del bene contribuendo alla raccolta fondi de “L’Eredità“. Davvero un bel biglietto da visita, non c’è che dire.

Il campione Gabriele vince per il Progetto Arca a “L’Eredità”

I campioni si sono sfidati durante tutta la trasmissione davvero senza esclusione di colpi sul filo del rasoio dettato dal tempo il cui ticchettio segna inesorabile. Alla fine al famoso gioco del “Triello” si sono ritrovati la campionessa Eleonora e i suoi “colleghi” di grandi vittorie Guglielmo e Gabriele. Proprio quest’ultimo è riuscito, grazie alla sua impareggiabile memora, a conquistare il diritto di sedersi all’importantissimo tavolo finale della “Ghigliottina“. Grazie al “Triello” il campione è riuscito a mettere da parte un’eredità di tutto rispetto, ben 130 mila euro che potenzialmente potevano arrivare nelle casse del Progetto Arca.

Il tavolo della “Ghigliottina” però non lascia scampo e la scure si abbatte senza pietà per ben due volte sull’intera somma dimezzando il capitale iniziale. Si gioca comunque per una cifra importante che, specialmente quando si parla di beneficenza, può certamente contribuire a fare tanto. Gabriele infatti per 32.500 euro ha il compito di trovare la giusta parola che possa legare le altre con il giusto filo logico. La scelta è fra le parole “piccolo“, “famiglia“, “somma“, “pronuncia” e “manico“. Alla fine il termine individuato dal concorrente è “difetto” anche se nella spiegazione che fornisce può calzare a pennello soltanto per 3 parole su 5.

Poco male però perché i collegamenti che gli sfuggivano vengono per fortuna rivelati da Insinna nella gioia e nell’entusiasmo dell’intero studio. Grazie al futuro Premier Gabriele quindi al Progetto Arca saranno destinati quindi 32.500 euro in attesa delle prossime puntate e magari di riuscire ad aumentare il contributo della fantastica trasmissione di Rai 1 “L’Eredità“.