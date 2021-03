Fabrizio Corona, la madre dalla D’Urso: “Mi ha aggredito, non ragiona più”

La madre di Fabrizio Corona, Gabriella, racconta il dramma del figlio a Live – Non è la D’Urso: “Ha aggredito anche me. Sta male, non ragiona più”

Quello di Fabrizio Corona è “un trauma nel trauma”. Parola della madre Gabriella, che ospite di Live – Non è la D’Urso ha raccontato nei dettagli la difficile situazione mentale del figlio. Alla notizia che il Tribunale di Milano ha stabilito la sospensione dei domiciliari e il ritorno in carcere, il fotografo ha avuto un crollo psicologico e ha tentato di farla finita.

In queste settimane anche la madre si sta adoperando affinché questa decisione sia rivista, e che vengano considerati i pregressi problemi psichici del paparazzo. Gabriella ha portato da Barbara D’Urso la diagnosi dei medici dell’ospedale in cui il figlio è stato ricoverato dopo il secondo tentativo di togliersi la vita. “Fabrizio ha una patologia severissima – ha spiegato la madre – una sindrome bipolare con personalità borderline e depressione. E questo lo porta anche al tentativo di suicidio”.

Fabrizio Corona, la madre racconta: “Mi ha aggredito, non ragiona più”

Anche lo psicoterapeuta che lo seguiva a casa era contrario alla detenzione in un penitenziario, per non perdere i progressi acquisiti durante le loro sessioni. Ma la magistratura non ha accolto le loro proteste. Anzi riportando Fabrizio in carcere, il suo quadro clinico si è aggravato. Come spiega Gabriella: “Hanno creato un trauma nel trauma”.

La madre di Corona ha anche raccontato i terribili momenti vissuti in ospedale, prima che lo portassero in carcere. “Il giorno prima di essere dimesso era come impazzito, se l’è presa anche con me: è stabilità questa? Mi ha aggredito, per colpa della sua personalità borderline”.

“Mi rivolgo ai giudici, io non voglio andare contro loro, ma difendere mio figlio che non deve stare in carcere”, ha spiegato Gabriella prima di rivolgere un ultimo, accorato appello alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia: “Intervenga. Se muore, lo avranno sulla coscienza”.